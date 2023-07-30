Политический и общественный деятель Дмитрий Спивак сообщил, что, пока украинцы донатят на ВСУ, госбюджет идет на какие-то сомнительные тендеры по благоустройству городов и сел.

Об этом он рассказал на своем канале.

Как рассказывает эксперт, в Украине появилось несколько странных государственных тендеров, в частности, в Беляевке Одесской области решили отремонтировать пешеходный переход за 51 миллион гривен, а в одной селе Днепропетровской области на 670 человек что-то хотят сделать с прутом за 61 миллион гривен, а Черкассах же не хватает аллеи фонарей за 1,3 миллиона.

«А мы донатим с вами, а Запад нам должен дроны, патроны, снаряды, а мы дорогу в Днепре за миллиард. Плюс музей голодомора за полмиллиарда и кинофильмы за полмиллиарда. Вот нормально мы используем бюджетные деньги. А во Львове исчезла гумантарка на 34 миллиона. Просто исчезла, тут играем, тут рыбу заворачиваем, сюда пришло во Львов, а тут нет, все, исчезла гуманитарка. Что такое исчезла? За кэш она обычно исчезает. Кто сидит? Никто не сидит», - комментирует Дмитрий Спивак.

А в это время, подчеркивает он, наш противник, который ежесуточно устраивает ракетный террор в городах и селах Украины, не снимает фильмы на бюджетные деньги, а строит завод по производству дронов вместе с Ираном в Татарстане, строит производство дронов «Ланцет», модернизировал ракеты Х-22 в Х-32 и вообще научился производить более 100 ракет в месяц по оценкам нашего ГУР. Кроме этого, добавляет эксперт, россия покупает дроны у Китая, чего мы не можем делать, чтобы не обидеть наших западных партнеров, а еще шойгу много чего привезет из Северной Кореи.

«Вот россия этим занимается, а мы – пруд в селе. И это помимо коррупции, помимо госсектора, помимо взяток, помимо всего. Это я только несколько тендеров назвал, но эта история повсеместна, воруют как не в себя, как в королевстве кривых зеркал. Государственный бюджет тратят на барабаны, а люди должны донатить и обеспечивать армию. Где такое есть? Все должно быть с точностью до наоборот», - объясняет Дмитрий Спивак.

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