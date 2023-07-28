Масштабное строительство и ремонт дорог, которые осуществляются по закрытым контрактам с начала полномасштабной агрессии, могло спровоцировать дальнейшее расточительство центральных и местных органов власти.

Об этом пишет УНН.

В публикации утверждается, что именно масштабные и отнюдь не критические инфраструктурные проекты могли дать старт массовым сомнительным стадионно-озеленительным расходам местных властей, а также государственному финансированию развлекательных сериалов. Как уже сообщалось, НАБУ считает , что такой порядок государственных закупок несет колоссальные коррупционные риски, и предложило изменения в соответствующее правительственное постановление № 1178.

Эффективность строительства и ремонта путей ведомством Кубракова оказалась под вопросом после коллапса стратегически важного моста через реку Тересва в Закарпатье, который произошел 22 июля этого года. В результате были ранены пять человек, в том числе двое детей. Кроме того, остановилось движение на автодороге национального значения Н-09 «Мукачево-Рогатин-Львов». Мост с 2018 года находился в аварийном состоянии и не был отремонтирован во время войны, хотя расположен на трассе национального значения.

СМИ также отмечает, что к вице-премьеру возникают вопросы нелегального экспорта зерновых, коррупционные скандалы внутри Мининфраструктуры и освобождение Лозинского из-под стражи, целесообразность и стоимость многих работ по восстановлению инфраструктуры, а также вопрос о стоимости транспортировки западного оружия.

На днях ряд украинских СМИ и политических блоггеров назвали отставку правительства неизбежной, а Кубракова – достойнейшим преемником Шмыгаля. Сам Кубраков неожиданно сделал заявление о том, что открытие нового Макдональдса в Украине является важным сигналом для бизнеса. Она интересна тем, что вице-премьер уже занимается темой инвестиций и коммуникацией власти с бизнесом, а не только инфраструктурой.