Журналисты утверждают, что нардеп от Слуги народа Богдан Торохтий во время полномасштабной российско-украинской войны ездил на отдых за границу, а также ездит на новом авто стоимостью более 7 млн. гривен.
Об этом говорится в расследовании Bihus.info .
В расследовании говорится, что после 24 февраля 2022-го семья Торохтия успела сменить три авто, и все они покупались на имя его жены Алины Левченко — дочери футбольного тренера Виталия Левченко, бывшей помощницы нардепа Сергея Каплина и бывшей советницы эксминистра. инфраструктуры Владимира Емельяна.
По данным журналистов, в июле 2022 года Левченко продала свой Range Rover Sport примерно за $76 000 и стала владелицей Mercedes-Benz G400 в 2020 году выпуска (это по меньшей мере $158 800). В декабре 2022 года Левченко сменила Mercedes на новый Range Rover (около $185 000). Торохтий утверждает, что супруги предварительно заказали авто еще в 2021-м. В марте 2023 года Range Rover "обменяли" на электромобиль Mercedes-Benz EQS 580 2022 года (около $185 000). Журналисты зафиксировали, как этим автомобилем пользуется нардеп Торохтий.
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Журналисты, ссылаясь на судебный реестр, утверждают, что 23 апреля 2022 Торохтий пытался выехать за границу, но его не выпустили. Нардеп подал в суд, чтобы оспорить решение о запрете на выезд, вопрос был решен во внесудебном порядке.
Журналистам удалось идентифицировать один из выездов Торохтия за границу благодаря постам жены в соцсетях. Торохтий из Левченко находились в Болгарии в августе 2022 года незадолго до второй их годовщины, утверждают в расследовании.
В комментарии журналистам депутат подтвердил, что уезжал за границу, но «по семейным делам» — к детям и жене. Что касается Болгарии, то Торохтий ответил, что не помнит, ездил ли он туда в августе 2022, как и вероятной цели пребывания там. Он также предоставил скриншот, на котором была видна дата создания фото с Левченко в Болгарии якобы в 2021-м, однако журналисты подчеркнули, что метаданные можно изменить.