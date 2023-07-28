Журналисты утверждают, что нардеп от Слуги народа Богдан Торохтий во время полномасштабной российско-украинской войны ездил на отдых за границу, а также ездит на новом авто стоимостью более 7 млн. гривен.

Об этом говорится в расследовании Bihus.info .

В расследовании говорится, что после 24 февраля 2022-го семья Торохтия успела сменить три авто, и все они покупались на имя его жены Алины Левченко — дочери футбольного тренера Виталия Левченко, бывшей помощницы нардепа Сергея Каплина и бывшей советницы эксминистра. инфраструктуры Владимира Емельяна.

По данным журналистов, в июле 2022 года Левченко продала свой Range Rover Sport примерно за $76 000 и стала владелицей Mercedes-Benz G400 в 2020 году выпуска (это по меньшей мере $158 800). В декабре 2022 года Левченко сменила Mercedes на новый Range Rover (около $185 000). Торохтий утверждает, что супруги предварительно заказали авто еще в 2021-м. В марте 2023 года Range Rover "обменяли" на электромобиль Mercedes-Benz EQS 580 2022 года (около $185 000). Журналисты зафиксировали, как этим автомобилем пользуется нардеп Торохтий.

Журналисты, ссылаясь на судебный реестр, утверждают, что 23 апреля 2022 Торохтий пытался выехать за границу, но его не выпустили. Нардеп подал в суд, чтобы оспорить решение о запрете на выезд, вопрос был решен во внесудебном порядке.

Журналистам удалось идентифицировать один из выездов Торохтия за границу благодаря постам жены в соцсетях. Торохтий из Левченко находились в Болгарии в августе 2022 года незадолго до второй их годовщины, утверждают в расследовании.

В комментарии журналистам депутат подтвердил, что уезжал за границу, но «по семейным делам» — к детям и жене. Что касается Болгарии, то Торохтий ответил, что не помнит, ездил ли он туда в августе 2022, как и вероятной цели пребывания там. Он также предоставил скриншот, на котором была видна дата создания фото с Левченко в Болгарии якобы в 2021-м, однако журналисты подчеркнули, что метаданные можно изменить.