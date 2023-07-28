Об этом пишет сайт Хвиля.



Нардепы, в Верховной Раде, под соусом усиления киберзащиты, постараются протащить скандальный законопроект №8087 "О защите информационной инфраструктуры".

Однако, в Украинском союзе промышленников и предпринимателей (УСПП), говорят, что этот законопроект не о защите, а о цифровом концлагере и распиле больших средств из госбюджета. В частности, речь идет о миллионах гривен.

Именно об этом во время эфира с Юрием Романенко и Николаем Фельдманом заявил основатель телекоммуникационной компании Адамант, вице президент УСПП Иван Петухов.

“Нардепы от “Слуги народа” хотят протянуть этот законопроект, чтобы украсть бюджетные средства – это миллионы. Для этого они прикрываются войной. Мол надо защищать информационную инфраструктуру от России.

Кроме того, нардепы ссылались на новую Европейскую Директиву безопасности NIS 2, она пришла на замену (первой) NIS в Европе, агрегировав и совершенствуя все, что существовало до нее. Однако директива не может нарушать право собственности и частной жизни, о чем четко в ней говорится.

Также в директиве говорится, что это не касается сектора безопасности и обороны. То есть в ЕС против вмешательства в сектор безопасности и обороны, а то, что прописано в законопроекте № 8087, делается в России.

То есть этот законопроект не о кибербезопасности, а о тоталитаризме. В Украине хотят сделать структуру, вроде российской ГосСОПКИ, созданной в 2010 - 2012 годах, бывшими структурами фсб. То есть в Украине имплементируется законодательство РФ. А это значит, что приходить к провайдерам с проверками будут – МВД, СНБО и СБУ под руководством Госспецсвязи. Это доказательство того, что мы строим маленький СССР", – говорит И. Петухов.

Следует отметить, что ранее законопроект №8087 раскритиковали в НАПК. Как недостаток этого документа называли слишком большие полномочия, которыми планируют наделить Госспецсвязь. В свою очередь, нардеп от "Слуги народа" А. Федиенко в своем письме НАЗК написал, что все недостатки и замечания уже устранены. В качестве примера, добавив сравнительную таблицу.

Однако Иван Петухов отмечает, что это далеко не так, а НАПК надо внимательнее присмотреться к новым поправкам, потому что там есть коррупционная составляющая.

"Были сделаны косметические правки, где просто по-другому называли ту же самую сущность. Ничего не изменилось. Если посмотреть на страницу, где речь идет об изменениях в закон о гостайне, то согласно новым поправкам можно будет засекречивать все закупки, тендеры и информацию о кибербезопасности. То есть можно будет воровать. Кстати, в последнее время мы достаточно слышим о коррупционных скандалах с участием разных руководителей Госспецсвязи”, - говорит И. Петухов.

Следует напомнить, что от представителей властей США и Британии звучали заявления о выделении миллионов на кибербезопасность Украине. Поэтому, по мнению экспертов, вероятно, что именно законопроект 8087 направлен на освоение этих средств.



Кстати, интернет ассоциация Украины предупреждает, что в случае принятия скандальный закон создаст настоящие коррупционные схемы.

Главный редактор Internetua Дмитрий Сизов считает, что законопроект 8087 приведет к неприкрытому рейдерству среди правоохранителей.

“Это настоящие “охотничьи угодья” для правоохранителей. В случае принятия этого законопроекта будут постоянные обыски и выемка сервисов у украинских провайдеров. Кстати, в Николаеве уже под такую ​​раздачу попадал известный интернет-провайдер во времена президентства Януковича.

Поэтому все, что происходит с этим законопроектом – продолжение истории со взятками и рейдерством по отношению к украинским провайдерам. Все "выдающиеся деятели", после того как их не посадили в свое время, теперь лоббируют этот законопроект. Они придумали, что будут заходить к кому угодно и снимать какие-либо данные, забирать серверы. Для этого им не нужен ордер следователя судьи.



Кстати, в Николаеве (дело с интернет-магазином) судья за взятку в 20 тысяч долларов его выписал. И такие случаи были редки. После этого начались массовые жалобы украинских предпринимателей в ГААГУ и ЕСПЧ. Так что судей начали выгонять с работы. Поэтому, чтобы узаконить такое рейдерство, в парламент и протащили законопроект 8087. Ведь он позволяет выписывать разрешение на обыски без следственного судьи. Поэтому законопроект 8087 – это неприкрытый рэкет”,- резюмирует Дмитрий Сизов.

Основатель телекоммуникационной компании Адамант И. Петухов добавил, если властям удастся протянуть законопроект 8087, то в Украине будет хуже, чем в России или Китае.

"Это прямой путь в КНДР", - резюмирует И. Петухов.





