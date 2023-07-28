Государственная экологическая инспекция Украины совместно с правоохранительными органами сообщает о результатах досудебного расследования по физическому лицу-предпринимателю, которому предъявлено подозрение в загрязнении земельных участков на территории Черкасского района.

Об этом говорится в сообщении Госэкоинспекции.

В ходе совместной операции, под руководством прокуроров Черкасской окружной прокуратуры, было установлено, что указанный предприниматель нарушил требования земельного и природоохранного законодательства, занимаясь хозяйственной деятельностью, которая привела к серьезному загрязнению земель веществами, не являющимися типичными для природных объектов. Это опасно для здоровья граждан и окружающей среды.

Размер причиненного ущерба в результате загрязнения земельных участков составляет около 800 тыс. грн.

Следует отметить, что согласно Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.

Досудебное расследование и оперативное сопровождение осуществляют работники Черкасского районного управления полиции Главного управления Национальной полиции в Черкасской области и Управления Службы безопасности Украины в Черкасской области совместно с экспертами Государственной экологической инспекции Центрального округа.

Мы подчеркиваем важность сохранения природной среды и соблюдения требований законодательства, регулирующего деятельность с целью сохранения окружающей среды для наших будущих поколений.