Государственная экологическая инспекция Украины совместно с правоохранительными органами сообщает о результатах досудебного расследования по физическому лицу-предпринимателю, которому предъявлено подозрение в загрязнении земельных участков на территории Черкасского района.
В ходе совместной операции, под руководством прокуроров Черкасской окружной прокуратуры, было установлено, что указанный предприниматель нарушил требования земельного и природоохранного законодательства, занимаясь хозяйственной деятельностью, которая привела к серьезному загрязнению земель веществами, не являющимися типичными для природных объектов. Это опасно для здоровья граждан и окружающей среды.
Размер причиненного ущерба в результате загрязнения земельных участков составляет около 800 тыс. грн.
Следует отметить, что согласно Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
Досудебное расследование и оперативное сопровождение осуществляют работники Черкасского районного управления полиции Главного управления Национальной полиции в Черкасской области и Управления Службы безопасности Украины в Черкасской области совместно с экспертами Государственной экологической инспекции Центрального округа.
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