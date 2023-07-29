Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе прокомментировал последние задержки занимающихся коррупцией судей и заявил, что всю эту систему вообще нужно реформировать ради будущего Украины.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

«Когда говорят какие-то скептики и сектанты, что ничего не происходит, послушайте, это не какой-то сброд, такого никогда не было, сейчас задерживают крупнокалиберных судей, власть действительно что-то делает, и я поддерживаю власть», - заявляет Георгий Биркадзе.

В частности, отмечает эксперт, Украина ежегодно тратит на судей 16 миллиардов гривен, а самих судей в нашем государстве около 9 тысяч. Как он подчеркивает, сегодня нам нужны большие деньги на то, чтобы отстроить страну, а деньги тратят на непонятно что. К тому же, напоминает эксперт, судьи – это люди, на которых должно равняться все общество, они являются самым главным механизмом всего.

«Я говорил, что у нас нет будущего. Либо мы меняем судебную систему, мы меняем судей, мы делаем и строим другую страну, либо просто не будет будущего. Иначе я не верю, что можно будет что-либо изменить в нашей стране», - подчеркивает Георгий Биркадзе.

По мнению эксперта, сегодня мы живем в такое время, что от многих чиновников не идет большой патриотизм и великодушие. К сожалению, констатирует он, многие люди, которые сейчас находятся у власти, оторвались от реальности, от войны и ищут только наживы.

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