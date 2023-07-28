Об этом он сообщил в фейсбуке.
"Я подал два заявления - главе политического совета партии "Слуга народа" Давиду Арахамии о выходе из политического совета партии и главе партии "Слуга народа" Елене Шуляк о выходе из партии", - сказал Кривошеев.
По его словам, причина решения – кадровая политика партии.
"Всем известно о скандалах с нардепами Аристовым и Тищенко... Они наказаны и будто вопрос исчерпан - но надо признать, что это кадровая проблема партии, и она системная. Они оба - это результат кадровой политики партии", - объяснил Кривошеев.
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Он добавил, что ему стыдно, что раньше об этом молчал.
"Но есть вещи, о которых сейчас молчать нельзя. Я противник инициатив Даниила Гетьманцева, но у него беспрецедентный партийный мандат на продвижение своих идей. Было бы странно публично его критиковать, будучи членом партии, поэтому я решил выйти из партии «Слуга народа». ", – добавил нардеп.
Как сообщала Politeka, Цыбулько оценил темпы украинского контрнаступления.
Также Politeka писала о том, что Вигиринский рассказал, зачем лукашенко грозит Польше вагнеровцами.