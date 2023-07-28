Как один из элементов благоустройства характеризует доступ к правосудию в Украине.

ВЛАДИМИР БОГАТЫРЬ, адвокат, Заслуженный юрист Украины



Если театр начинается с вешалки, то адвокатов суд начинается со шлагбаума. Причем для защитников, имеющих антикоррупционную практику, - в буквальном смысле.

У ворот Закона

Шагая по главной улице столицы, на выезде из одного ничем не приметного двора в арке дома №42 можно увидеть довольно скромный зеленый шлагбаум с нарисованным знаком «кирпич». Внешне шлагбаум особенно ничем не отличается от тысяч аналогичных устройств, которые любят устанавливать в Украине разные организации и граждане, когда стремятся отгородиться от суеты города, колес посторонних автомобилей и лишних глаз.

Однако этот шлагбаум особенный. Работает в основном каждый вторник и четверг. Остальное время заграждения прячется в нишу и крепко закрывается железной дверью под цвет стены.

Шлагбаум был установлен еще во времена, когда здесь существовал Печерский райсуд Киева. В новых «антикоррупционных» реалиях это техническое решение пришлось по вкусу очередным служителям Фемиды, после реформы выдержавшим проверку на добродетель.

Скорее всего «спонсором» заграждения, который создает препятствия для въезда и входа в суд – предприниматель, имеющий офис рядом и удерживающий и седовласого вратаря, который вместе со шлагбаумом работает в проходе дома.

Если с организационной стороны процесс был налажен в совершенстве (о чем свидетельствует его многолетняя работа), то правовой аспект не может не вызывать вопросов.

Доступ для избранных?

Шлагбаумы, механические ворота, ограничительные столбцы и т.д., поскольку они препятствуют движению и ограничивают поток автомобилей, являются техническими средствами регулирования движения транспортных средств. Следовательно, с учетом положений ст. 21 Закона «О благоустройстве населенных пунктов» они являются элементами благоустройства.

Правила благоустройства Киева утверждены решением Киевского городского совета от 25.12.2008 №1051/1051. И согласно п. 3.2.11 настоящих Правил ответственные лица предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности, юридические и физические лица, использующие дома и сооружения и помещения в них на законных основаниях, обязаны размещать элементы благоустройства только на основании проектно -разрешительной документации.

Когда на территории выполняются работы, нарушающие благоустройство, упомянутые лица, в соответствии с пунктом 15.1. Правил обязаны получать контрольную карточку на временное нарушение благоустройства и его восстановление. Порядок получения карты также регулируется разделом XV Правил.

Никаких разрешительных документов или контрольных карт «ворота Закона» на Крещатике не получали, о чем свидетельствуют ответы, как Департамента городского благоустройства, так и Шевченковской районной в городе Киеве государственной администрации. Итак, мы направили соответствующий запрос и в ВАКС.

Установление подобных технических средств контролируемого допуска на придомовые территории нарушает право третьих лиц на свободу передвижения, гарантированную Конституцией и Законом «О свободе передвижения и свободном выборе места жительства в Украине».

В соответствии с пунктами 1.5 и 1.8 Правил дорожного движения действия или бездействие участников дорожного движения и других лиц не должны создавать опасность или препятствие для движения, угрожать жизни или здоровью граждан, наносить материальный ущерб, а ограничения в дорожном движении могут быть введены исключительно в установленном законодательством порядке.

Все это происходит при молчаливом согласии судей ВАКС, которые, как минимум, пользуются этим шлагбаумом. А если дополнительно учесть графики работы, то голову начинают посещать навязчивые мысли о создании кем-то посторонним особых условий, при которых антикоррупционным судьям никто из участников производств не будет мешать парковать автомобили в дни судебных заседаний.

Должен ли кто-нибудь отвечать за такое обеспечение судопроизводства, - Государственная судебная администрация, сам Высший антикоррупционный суд? Национальная полиция, которая призвана обеспечивать порядок и безопасность дорожного движения? Возможно, Департамент благоустройства КГГА, который не выдавал на конструкцию разрешительных документов или Шевченковская районная в городе Киеве государственная администрация, которая вообще, как оказалось, не интересуется ситуацией?

В любом случае, не хочется думать, что в Украине коррупция начинается со входа в ВАКС, а доступ к правосудию – с противоправных ограничений прав и свобод человека.