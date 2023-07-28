«Cancel culture» («культура стирания») – сейчас это уже не так, что человека вычеркивают отовсюду. Его уже прямо пытаются умножить на 0! Это не то, что человек не упоминается в СМИ, не активен в публичном пространстве. Его прямо атакуют и такая атака – беспощадна. Поэтому, уже логичнее называть это все «культурой уничтожения».

Изначальная суть «cancel culture» была в том, чтобы вооружить посредством интернета и технологий слабых и даже маргинальных людей, которые никак не могут противостоять нападкам. У них нет денег на хороших юристов или лоббистов, нет должного уровня образования и образованности. Их просто стыдят в интернете, а они ничего не могут сделать. А так они могли бы, посредством того же интернета и соцсетей, высказать собственную позицию и попросить, к примеру, своих единомышленников в какой-то степени защитить их от откровенного хейта. Но, очень быстро это все превратилось в полностью иное, в полное извращение первоначальной сути «культуры стирания». Сейчас «cancel culture» начала уничтожать именно самых слабых и маргинальных людей.

Пример. Бедный простой учитель в школе не упал на колени перед ворвавшимся экстремистом. Он защитил себя. Правильно поступил? По логике – конечно. Но, потом такого учителя почитатели этого экстремиста начинают перманентно стыдить и унижать. Хейтеры потом пишут о нем всякие гадости, залазят в его личную жизнь, семью, инициируют травлю его детей, родственников, друзей. Стыдят везде, где только возможно: в социальных сетях, блогах, на разных сайтах. Что в итоге? Такого учителя школа увольняет с работы, его детей выбрасывают из учебных заведений. Часто такой человек потом сводит счеты с жизнью. Это жутко. Но, что интересно тут, что новая технология, о которой все больше и больше пишут – искусственный интеллект (ИИ), способна не просто мобилизировать группы хейтеров, которые станут атаковать других, а генерировать такие фейковые группы. Тоесть, уже не нужно будет убеждать, к примеру, 100К дегенератов, что какого-то бедного учителя нужно облить грязью и довести до предела, а можно создать ложную группу людей – ботов или целое фейковое движение, которое будет целенаправленно это делать. Не нужно уже кого-то просить или уговаривать. Это уже не будут реальные люди, а будут виртуальные боты, сгенерированные ИИ.

Есть много публикаций, где можно почитать об известных публичных фигурах, которых «стирали». Некоторые после «стирания» таки возвращались, становясь еще сильнее. Но, возвращались, как правило, мощные личности, у которых были деньги, связи и, самое главное, очень сильный характер. Такие люди могут выдержать «стирание» и вернуться в строй. А слабых «стирают» беспощадно и безвозвратно. В этом и есть вся суть «культуры стирания». Слабым людям вернуться на их прежний уровень практически нереально.

В каждой ситуации есть разные стратегии реагирования на «стирание».

Например, обо мне лично в свое время были разные грязные публикации, которые однозначно имели заказной характер. Писали, что я когда-то имел контакты с Манафортом; какие-то мои финансовые вопросы искажались; публиковали, что я не проплатил что-то по кредитной карточке; что организовывал какие-то встречи в Вашингтоне; что присутствовал на совещании в Израиле с Владимиром Зеленским перед началом его президентской избирательной кампании, где высказывал соображения как консультант. Писали много чего. Что-то из этого было в действительности, например, встреча в Израиле и другие значимые моменты, связанные с моей профессиональной деятельностью. Но, подавляющее большинство публикаций были откровенной ложью и заказухой. И я хорошо знаю, чьей именно.

Как именно вести себя в зависимости от сложившейся ситуации?

Например, если ты сделал что-то явно плохое по своей сути, к примеру, ударил женщину, пытался ее унизить, угрожал, пугал расправой, то тут стоит извиниться, попытаться компенсировать этой женщине ущерб, лечение (если необходимо), признать свою вину на любом уровне публично. Нужно дать людям понять, что ты осознал свой проступок и готов дальнейшими действиями это подтверждать. Это не будет проявлением слабости. Наоборот. Как известно, свои ошибки публично признают исключительно сильные люди.

В ситуации же, когда ты не делал ничего плохого, а другие просто воспользовались твоей временной неуверенностью или жизненными сложностями, раскрутили некую ситуацию до небес, то, прежде всего, тебе нужно реагировать. Надо отвечать, разоблачая самих «стирателей». И объяснять максимально широко, что это – заангажированные люди, проплаченные движения, что обвинения неправдивы, а интерес этих людей один – сбить тебя с пути. Нужно объяснять, что есть твоя история – реальная, а не та, которую раскрутили, оболгав и понапридумывав о тебе всяческих небылиц.

Самое главное – не молчать. Главное – не давать себя «стереть». Это то, что в свое время сделал я. Не молчал, а довольно жестко отвечал публично на разные фейковые обвинения в мой адрес всяких откровенных мерзавцев, которые когда-то распространяли обо мне всякий бред, проплачивая публикации и в украинских медиа также.

Есть и «золотая середина» поведения. Это если что-то было тобой сделано не совсем корректно, не полностью неправильно, а что-то можно было сделать лучше, но криминала в этом не было. Просто, например, твою личную точку зрения какая-то часть людей восприняла негативно сугубо под своим субъективным углом зрения. Тогда можно развернуть ситуацию в другую сторону, найти свою коалицию – людей, которые согласны с твоей позицией. И тогда можно «стереть» тех, кто пытался тебя «стереть», разоблачив и обезоружив твоих критиков-хейтеров.

Юрий Ванетик, адвокат, политический стратег и член Совета директоров международного правозащитного агентства WEST SUPPORT (США)