Приблизительно в 2015-2016 годах, когда президент РФ после Майдана сделал ставку на Медведчука как человека, который должен изнутри удержать Украину в российском поле влияния и стал ”вливать” в него массу денег, Медведчук начал скупать и регистрировать целую сеть агрофирм. Пор это пишет в своем расследовании портал Дело .

После того, как обвиняемого в государственной измене бывшего народного депутата Украины Виктора Медведчука обменяли на украинских военных, многие украинцы смеялись над фотографией, на которой Медведчук со своей женой Оксаной Марченко ели в дешевой закусочной в Ялте осенью 2022 года. Мол, ”как все начиналось и чем закончилось”.

Однако для Медведчука и его жены в Украине все далеко не закончилось: десятки принадлежащих им компаний продолжают свободно работать и приносить им доходы для безбедной жизни в РФ. И для этого у Медведчука есть тайные бизнес-партнеры, которые еще не успели особо ”засветиться” в СМИ, что позволяет им управлять бизнесом кума Путина и при этом не опасаться внимания правоохранителей из-за связи с предателем или наложения санкций.

В свое время многих удивило то, что среди почти сотни украинских компаний, записанных на телеведущую Оксану Марченко, более десяти занимаются выращиванием агропродукции. Медведчука всегда ассоциировали с нефтяным, угольным, топливным, энергетическим и медиа-бизнесом, но в свое время кум российского президента вошел и в агробизнес. Приблизительно в 2015-2016 годах, когда президент РФ после Майдана сделал ставку на Медведчука как человека, который должен изнутри удержать Украину в российском поле влияния и стал ”вливать” в него массу денег, Медведчук начал скупать и регистрировать целую сеть агрофирм.

Это, в частности, такие предприятия как частное сельскохозяйственное предприятие "Оскар", ЧП "Ротен", ЧП "Галагробизнес МЗ", "Галицкая аграрная компания", "Галичина-Органик", "Родничок", "Ландрас-Агро", "Колос" , ”МБК Агротехника” и ряд других. Все они уже давно ”засвечены” в СМИ и попадали в поле зрения стражей порядка, которые буквально сразу же разоблачили их в фиктивности и в том, что они работали с целью прикрытия незаконной деятельности.

В частности, следствие установило, что агрофирмы Медведчука предоставляли компаниям реального сектора экономики услуги по уклонению от уплаты налогов, незаконному обналичиванию, легализации средств, полученных преступным путем, минуя при этом систему налогообложения. Новый агробизнес Медведчука стал оформлять бестоварные операции по купле-продаже товаров, работы и услуг, таким образом ”прогоняя” огромные суммы денег сомнительного происхождения, после чего обналичивать их.

Источники издания ”Latifundist” из окружения Медведчука отмечали, что кум Путина вошел в аграрный бизнес именно с целью освоения через него российских денег. Однако невозможно, чтобы предприятия действительно не работали, а через них ”прокачивались” деньги. А работать плодотворно и успешно агробизнесу в руках людей, далеких от сельского хозяйства, довольно сложно. Тем более, когда цель его существования — далеко не рост урожайности.

Некоторое время земли обрабатывались, пока предприятия не стали приходить в упадок. По словам бывшего топ-менеджера ЧП ”Ротен”, который работает во Львовской области, входя в агробизнес, люди Медведчука набирали земельный банк кое-как: участки разрозненные, не разлесенные, почвы не самые лучшие. ”Мне кажется, они сначала не строили планы по выращиванию, а просто стремились хоть куда-то вложить деньги”.

Поэтому Медведчук начал передавать операционное управление своего агробизнеса: мы прокачиваем деньги, а вы работаете, чтобы предприятия не умирали. Сначала в орбите управляющих агрофирм Медведчука появился Геннадий Бобов, владелец агрохолдинга ”Панда” и бывший народный депутат от Партии регионов. А позже, примерно в 2018 году, начинают прослеживаться связи компаний Медведчука и его партнеров, в том числе Тараса Козака и его брата Богдана, считающегося основателем ряда предприятий Медведчука, с семьей выходца из Луганской области Дмитрия Колесника, владеющей агрохолдингом ”АСТ ” (”Аграрные системные технологии”).

Дмитрий Колесник (слева) и его деловой партнер Александр Амиров





Дмитрий Колесник и его сестра Татьяна Колесник в списке самых богатых людей украинского Forbes на 2020 год занимали 69 место с состоянием в 120 млн долларов. Агрохолодинг ”АСТ” образовался на обломках когда-то крупной агрокомпании ”ТАКО” и состоит из цепочки более 40 компаний, большинство из которых оформлены на дочь Дмитрия Колесника Екатерину Колесник. Ключевыми среди них являются ООО "Акрис-Агро", ООО "Дейвест", "АСТ Агро", "Акрис Групп", "Акрис Инвест" и, собственно, ООО "Аграрные системные технологии".



Сетра Дмитрия Колесника Татьяна (слева) и его дочь Екатерина Колесник

Бизнес-отношения стали укрепляться, вероятно потому, что Медведчук и Колесник стали дружить семьями. Похоже, благодаря этому одно из ключевых и проблемных с точки зрения эффективности бизнеса агропредприятий Медведчука ПСП ”Оскар” и тысячи гектаров его земельного банка во Львовской и Ивано-Франковской областях было передано АСТ-холдингу в операционное управление.

Между тем ряд ключевых предприятий АСТ-холдинга Колесника ООО ”Агро Истейт”, ООО ”Инновагро”, ООО ”Технагро”, ООО ”Монтеверде” стали иметь общий юридический адрес с большинством предприятий агробизнеса Медведчука: улица Тулузы 11А в Киеве. Учитывая, что физически найти здание или помещение по такому адресу невозможно, это похоже скорее на какую-то виртуальную ”яму” для регистрации предприятий. Вероятно, с какого-то момента над аграрными бизнесами Медведчука и Колесника начали работать одни и те же юристы.







Более того, тесную связь семей Медведчука и Колесника подтверждает и тот факт, что Екатерина Колесник выступила соучредителем одного из предприятий Оксаны Марченко. Речь идет о ООО ”Клубный дом ”Бриллиант”, которое сдает в аренду квартиры премиум-класса в доме на бульваре Тараса Шевченко 27Б.

Это элитный жилой дом, в котором живут украинские бизнесмены и политики, и в котором в свое время Медведчук выкупил более десятка квартир площадью от 150 до 212 квадратных метров, которые теперь его жена с дочерью Дмитрия Колесника сдают по цене от 3 до 6 тысяч долларов в месяц. . Кстати, Екатерине Колесник, пожалуй, так понравились эти апартаменты, что она решила купить квартиру в этом доме. А может, потому что захотелось быть поближе к Оксане Марченко и ее бизнесу.

Кстати, в этом же доме по этому же адресу на имя Оксаны Марченко зарегистрирована инвестиционная компания ”Спорт-тур”, известная тем, что летом 2012 года она выступила заказчиком услуг по обеспечению усиленной системы безопасности, в том числе инфракрасной подсветки периметра профилактория ”Динамо” Киев” в крымском Симеизе, куда приезжал в гости к Медведчуку президент РФ Путин.

Сегодня, когда Виктор Медведчук с Оксаной Марченко находятся в изгнании на территории страны-агрессора, очень уместно иметь "тайных" бизнес-партнеров, которые продолжают их дело в Украине. И не важно, в каком они статусе или положении в своей стране. Как РФ, обложенная западными санкциями, ищет и находит людей и компании для их обхода, так Медведчук нашел себе верный тыл в Украине, лишенный чужого внимания.

Пока, конечно, сетью разветвленных предприятий орбиты Медведчука в одном из ключевых экономических секторов Украины не займется СБУ и Совет национальной безопасности и обороны, который явно пожалел бывшего главу партии ”ОПЗЖ”, когда наложила в 2021 году санкции только на его российский бизнес, оставив его украинские компании в покое.