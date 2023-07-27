Политический философ Владимир Лупаций объяснил, что сперва Украина должна определиться с тем, какое место она хочет занимать в новом мире, а потом уже выбирать свою экономическую модель.

Об этом он рассказал в программе «Садок вишневый».

«Программа экономического обновления – это инструмент для решения определенных политических, геополитических задач. Поэтому на первом месте должны стоять не только разговоры, какие суммы нам нужны, а мы должны думать, на какой статус в будущей системе европейской безопасности Украина претендует. Потому что, в зависимости от того, какой статус, тогда и идет логика, какая должна быть экономическая модель, что может этот статус подтвердить и создать экономический фундамент», – объясняет Владимир Лупаций.

В частности, рассказывает эксперт, если мы хотим просто восстановить территориальную целостность и решать вопрос восстановления, чтобы здесь не было гуманитарного кризиса, то это один статус. Если мы хотим, продолжает он, условно говоря, немного провести модернизацию традиционных отраслей, которые были в приоритете Украины, это другой статус и другая экономическая модель.

«Если Украина осознает себя, что мы являемся носителями цивилизационной альтернативы на постсоветском пространстве, то есть мы, общество и страна, за 30 лет этих трансформаций продемонстрировали, что у нас есть потенциал реализовать европейскую матрицу цивилизационного развития, то, очевидно, мы претендуем или должны были претендовать на статус макрорегионального лидера в будущем в результате победы, лидера восточного европейского макрорегиона», - рассуждает Владимир Лупаций.

Как он объясняет, в ситуации, когда на таком пространстве возникает вакуум, должна быть базовая страна, которая может предложить и экономическую модель модернизации, и главное – социальные трансформации, опирающиеся на развитое гражданское общество, социальные инновации и т.д. У нас, утверждает философ, все время упускается этот момент, над этим и нужно работать.

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