Президент «Национального Экспертно-строительного Альянса Украины» Виктор Лещинский объяснил, что после наступления россиян строители поняли, что завтра могут потерять все, а потому помогали фронту всем.

Об этом он рассказал в программе «Личность с Сергеем Дойко».

«Я лично первый месяц войны сидел на телефоне и снабжал Министерство обороны тем, что соединял с крупными строительными компаниями, которые давали большое количество транспорта на ВСУ, большое количество металла, строительных материалов. Эти все искусственные сооружения, которые сделаны для обороны городов, дали бесплатно строители», - рассказывает Виктор Лещинский.

Как объясняет гость программы, сидя на телефоне, ты задумываешься, что завтра это может быть не твое, и строители отдавали бесплатно фронту и блоки, и металл, и свои автомобили. По его словам, это происходило в первые полгода, тогда не было штиля, была активная позиция строителей, а не девелоперов, которые прятали свои средства.

«Я знаю сотни людей, которых можно смело назвать строителями с большой буквы, они сидели и занимались вопросами обеспечения фронта», - подчеркивает Виктор Лещинский.

А дальше, рассказывает он, где-то ближе к осени все осознали, что мы живем в этом и завтра оно не закончится. Тогда, продолжает гость программы, в научной сфере встал вопрос защиты населения, города уже начали переформатировать позицию, что необходимы бомбоубежища, которые во многих случаях были реализованы под кафе, рестораны, и тому подобное, этим и занялись строители.

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