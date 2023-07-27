Об этом он рассказал в программе «Личность с Сергеем Дойко».
«Я лично первый месяц войны сидел на телефоне и снабжал Министерство обороны тем, что соединял с крупными строительными компаниями, которые давали большое количество транспорта на ВСУ, большое количество металла, строительных материалов. Эти все искусственные сооружения, которые сделаны для обороны городов, дали бесплатно строители», - рассказывает Виктор Лещинский.
Как объясняет гость программы, сидя на телефоне, ты задумываешься, что завтра это может быть не твое, и строители отдавали бесплатно фронту и блоки, и металл, и свои автомобили. По его словам, это происходило в первые полгода, тогда не было штиля, была активная позиция строителей, а не девелоперов, которые прятали свои средства.
«Я знаю сотни людей, которых можно смело назвать строителями с большой буквы, они сидели и занимались вопросами обеспечения фронта», - подчеркивает Виктор Лещинский.
Новая денежная помощь, к украинцам придут комиссии: "Владельцы жилья должны…"
Новая масштабная эвакуация: к чему еще готовиться украинцам и в каком случае объявят
Трагически закончилась жизнь знаменитой певицы: не могла пережить потерю сына
"Такого еще не было": у Путин есть повод переживать после беспрецендентных решений Си Цзиньпина
Плохие новости из Бахмута, россияне успешно контратаковали: что сейчас происходит вокруг города
А дальше, рассказывает он, где-то ближе к осени все осознали, что мы живем в этом и завтра оно не закончится. Тогда, продолжает гость программы, в научной сфере встал вопрос защиты населения, города уже начали переформатировать позицию, что необходимы бомбоубежища, которые во многих случаях были реализованы под кафе, рестораны, и тому подобное, этим и занялись строители.
Как сообщала Politeka, Вигиринский рассказал, зачем лукашенко угрожает Польше вагнеровцами.
Также Politeka писала, что Тизенгаузен прокомментировал угрозы лукашенко вагнеровцами в Польше.