Об этом он рассказал на канале «PolitБюро».

Как отмечает гость программы, все коррупционные скандалы в Украине по поводу пропажи западного оружия моментально подхватывает российская пропаганда и качает эту тему месяцами. Понятно, констатирует он, это не нравится и администрации Байдена. Тем не менее, констатирует эксперт, надо оперировать фактами: была информация о том, что оружие в Украине идет налево, но американцы все проверили и ничего не нашли.

«Поэтому вот такие вбросы крайне негативно влияют на наших партнеров. С учетом того, что в Соединенных Штатах заканчивается финансовый год, начинается новый, где явно все идет к тому, что объем помощи будет урезан, а наши европейские союзники, партнеры такими возможностями не располагают, увы, ни финансово, ни со стороны поставок оружия, боеприпасов», - объясняет Андрей Золотарев.

Попутно политолог вспоминает информацию и о том, что во Львове пропала гуманитарка.

«К сожалению, в сфере гуманитарки ситуация адова. Знания умножают печаль, не хочу рассказывать всех нюансов в силу того, что знаю, но оптимизма это не прибавляет. Знаете, кому война, а кому мать родная, многие это реально восприняли», - комментирует Андрей Золотарев.

Как сообщала Politeka, Тизенгаузен заявил, что угрозы лукашенко Польше – это КГБшный прием, но сегодня это не пройдет.

Также Politeka писала о том, что Кириленко сообщила, когда в «Дії» стартует прием заявлений на компенсацию за разрушенное жилье.