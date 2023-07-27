Компании по неформальной группе АЗС «Приват» бизнесмена Игоря Коломойского задолжали государственному ПриватБанку более 10 миллиардов гривен по договорам лизинга.

Согласно им, на июль этого года долг группы «Приват» по договорам о лизинге 245 АЗС перевалил за 10 миллиардов гривен.

Как свидетельствуют материалы судебных дел, компании группы «Приват» Коломойского продолжают вести бизнес и получать доходы, пользуясь имуществом банка.

По оценке директора консалтинговой группы «А-95» Сергея Куюна, за 5,5 лет компании Коломойского могли заработать на заправках ПриватБанка не менее 1,87 миллиарда гривен прибыли. Его расчеты строятся на том, что одна заправка в Приват продает 1900 литров в сутки с наценкой 2 грн/л.

До национализации банк получил в залог по требованию Нацбанка 120 нефтебаз и 248 АЗС. В августе-сентябре 2016 года все они были переданы менеджментом банка в финансовый лизинг компаниям, связанным с Игорем Коломойским.

Лизингополучатели передали их в субаренду другим компаниям с орбиты бизнесмена.

Национализация ПриватБанка прошла в декабре 2016 года. Первые четыре месяца после этого банк получал платежи по лизинговым договорам.

За последние три года компании из группы «Приват» инициировали 15 исков с целью получить судебное довольствие, которое запрещает госбанку разрывать лизинговые договоры и изымать свои заправки до конца завершения судебного дела.

В 2021 году Верховный суд принял сторону ПриватБанка, позволив ему распоряжаться своим имуществом. Однако в июне 2023 сразу 34 компании из группы «Приват» подали иск в хозяйственный суд Запорожья. Под предлогом банкротства одного из субарендаторов истцы хотят в очередной раз добиться судебного обеспечения, то есть запрета на изъятие заправок ПриватБанком.



Источник: Forbes со ссылкой на данные банка.