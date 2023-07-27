Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook. Далее приводим слова автора без комментариев. Также отметим, что мнение эксперта может не совпадать с позицией редакции.

Вчера прошло очередное уникальное заседание Верховной Рады воюющей Украины. Безуспешно проголосовав за несколько поправок в один из так называемых земельных законов в течение часа… народные избранники разошлись.

Что произошло? – спросите Вы.

Ведь ВР не собиралась с 14 июля и скопилось много военных, антикоррупционных, кадровых, социальных вопросов…!

Ответ прост:

- поскольку «земельные вопросы» для руководства ВР и КМ во время войны наиболее важны, то они пытались провести очередной скандальный Закон, не поддерживающий большинство фракций. Зато у президентской фракции «Слуги народа» не хватило голосов для принятия решения, потому и разошлись!





ВНИМАНИЕ!

На вчерашнем заседании у президентской фракции-коалиции были ОТСУТНЫЕ… 58 типа НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ?!





В общей сложности из 404 депутатов нынешнего состава парламента не было…118 депутатов?! Оно и понятно – лето: кто на Мальдивах или в Барселоне;

какое там восстановление электронного декларирования должностных лиц?

Напомню, что на содержание Верховной Рады Украины в 2023 году 313 депутатов власти и оппозиции предусмотрели …

2 МИЛЛИАРДА 672 МИЛЛИОНОВ гривен.

Зарплата среднестатистического депутата составляет более 53 тысяч гривен плюс такая же сумма на депутатскую деятельность.

Месячный фонд оплаты помощников – более 78 тысяч гривен.

И, конечно, компенсация проживания, транспорта, связи и т.п.

Не забываем, что по солидарному требованию депутатов «Слуги народа», «Европейской солидарности» и «Батькивщины» бюджетное финансирование парламентских партий (так называемые бюджетные деньги на пиар партийных вождей) составило 885 МИЛЛИОНОВ гривен!

А Вы до сих пор обсуждаете вопрос: нужно ли финансировать КУЛЬТУРУ во время войны?!

Может все же стоит начать с бездельников-парламентских «миллиардеров» за НАШИ деньги!