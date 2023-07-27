Не требовалось переформатирование всей работы подразделения, нам хватило бы просто усиления имеющихся средств, и кацап горел бы еще в 10 раз задорнее.



О главных недостатках подразделений "Гвардии наступления" написали в блоге на сайте Телеграф .



"Наша бригада продолжает показывать стабильно хорошие результаты. Где-то везением, где-то смекалочкой и опытом, а где-то удивительным героизмом. Но! У нас не появилось полноценного, унитарного парка западной техники, да и советской недокомплекта.

Нас не вывели всей бригадой на обучение за границу, потому что нет столько квот, отправили выборочно, кого смогли. Нам западных стволов не хватило, поэтому у нас в подразделениях микс из АК и АР платформ, что полностью убивает концепцию общевойскового калибра, и на позиции приходится тарабанить микс из разных патронов для стрелкового оружия. Штурмовая бригада без БМП, потому что ни БТР, ни МТЛБ на эту роль все же не подходят. Подразделение ударных БПЛА создано, но БПЛА все равно нужно хоботить самим (хотя это у всех да, справедливости ради)", - пишут в блоге.

Также одна из проблем — мобилизованных гораздо больше добровольцев.

"Не буду долго рассусоливать, просто как факт: добровольно пришедший человек в 90% случаев будет воевать лучше чем под принуждением", - пишут в блоге.

Также недостает БМП для выезда на позиции.

“Группа идет на штурм 7км пешком. На штурм. 7км. Пешком. Просто чтобы когда ты зайабан, почти дойдешь до точки начала штурма, тебя начали бодрить всем чем можно. Вы видели штурмы 3ОШБр? Часто они пешком уходят из зеленой зоны на штурм окопов? Итак”, - пишут в блоге.

Красная калина молодцы. Они реально стараются. Но также нуждаются в нормальном доукомплектовании, восстановлении, обучении и пополнении матбазы.

Ну и АЗОВ. Ну тут слова лишние, потому что все знают, что оно такое. Это как раз та бригада, в которой я не сомневаюсь, потому что это уже даже не гвардия. Это преторианцы. Так ебашить умеют только эти ребята. Они сейчас по максимуму концентрируются на муштре личного состава и накоплении средств. Но и здесь вопрос. Неужели подразделение – легенда, защитники Мариуполя, украинская элита, не заработала себе право получать все лучшее. Знаете, у меня бы даже меньше горела бы жопа, если бы хотя бы в Азове появился танкобат Челленджеров. Или те же Брэдли. Или хотя бы им курва не нужно было собирать себе на все, силами тыловиков.

То есть для реализации замысла не хватило упрощенной системы перевода в эти подразделения, как было обещано, не хватило добровольцев, не хватило грамотного сержантского корпуса, чтобы сбалансировать неопытных офицеров.

“Хочется верить, что с приходом нового, боевого главнокомандующего НГУ мы увидим изменения. Я верю, что господин Пивненко достойный офицер, иначе никто не дал бы полкану руководить генерал-лейтенантом. Но изменения нужно было делать до того, как давать массированную рекламу ребрендингу десятка подразделений. Возможно, если бы сначала назначили боевого командира, а затем начали работу по улучшению ситуации все было бы не так грустно”, - заключают в блоге.