Автор Ютуб-канала «Четко и по факту» Эльвира Кириленко рассказала, что с 15 августа украинцы смогут подавать заявления на компенсацию за уничтоженное жилье и получить либо деньги, либо сертификаты.

Об этом она рассказала на своем канале.

«Ждали-ждали и, вот, дождались. В Украине наконец-таки стартует прием заявлений через «Дію» на компенсацию за уничтоженное жилье. Рассмотрение заявок начнется 15 августа. По состоянию на конец февраля 2023 года без жилья осталось более миллиона граждан. Потенциально деньги, то есть компенсацию смогут получить примерно 72 тысячи полностью разрушенных жилых объектов», - сообщает Эльвира Кириленко.

Как она отмечает, Всемирный банк уже посчитал, какая сумма необходима, чтобы полностью восстановить все уничтоженное или разрушенное, поврежденное жилье, это 68 миллиардов долларов, и, понятное дело, эта цифра растет каждый день. Также автор канала добавляет, что 31,5 миллиардов долларов, то есть практически половина из общей суммы необходима уже сейчас, но пока Кабмин выделил только 17 миллиардов гривен.

«Очевидно, что запрос для получения компенсации будет колоссальным. Поэтому, конечно же, существует необходимость для того, чтобы внедрить эффективный механизм компенсации во избежание коррупционных рисков, чтобы процесс был максимально публичным и прозрачным», - подчеркивает Эльвира Кириленко.

Также она сообщает, что, согласно закону №7198, будут выдаваться как деньги, так и сертификаты, то есть будут 2 вида компенсация, а жилищный сертификат будет выдаваться, соответственно, за разрушенную квартиру.

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