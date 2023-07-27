Политтехнолог Борис Тизенгаузен заявил, что угрозы лукашенко Польше – это КГБшный прием, но сегодня это не пройдет, поскольку такие вещи - уже прошлый век.

Об этом он рассказал на своем канале.

«лукашенко на встрече с путиным якобы в шутку обронил фразу о том, что вагнеровцы, которые находятся сейчас в беларуси, собираются сходить на экскурсию в польский Жешув или Варшаву. И эта фраза на самом деле решает очень много задач для самого лукашенка, это очень продуманная фраза, которая показывает лукашенко во всей его «красе». То есть эта фраза, которая позволяет лукашенко, как всегда он это старался сделать, усидеть на десятках стульев», - объясняет Борис Тизенгаузен.

К тому же, подчеркивает гость программы, речь идет об экскурсии вагнеровцев не просто в Польшу, а в страну НАТО. То есть, констатирует он, фактически лукашенко здесь намекает, что до этого он полякам создавал проблему в виде мигрантов с камнями и палками, а теперь создаст проблему гораздо серьезнее.

К тому же он говорит, объясняет эксперт, что не подталкивает вагнеровцев, а как раз таки сдерживает. И в этой фразе, подчеркивает он, проявляется весь лукашенко, то есть сначала он проговаривает новую угрозу, которую ему на бумажке написал путин, и для Польши, и для других стран ЕС, а потом показывает, что с ним можно договариваться, только он удерживает этих неадекватов от провокаций.

«Проблема для лукашенко в том, что эти КГБшные штучки создавать угрозу, а потом предлагать миру решение этой угрозы, - это прошлый или даже позапрошлый век. В этом они, конечно, с путиным сильно преуспели, но цивилизованный мир на такие вещи уже не ведется», - заключает Борис Тизенгаузен.

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