С завтрашнего дня требуем от местной и центральной власти соблюдения требований и предписаний Закона Украины «Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимов».

Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook. Далее приводим слова автора без комментариев. Также отметим, что мнение эксперта может не совпадать с позицией редакции.

Завтра, 27 июля 2023 года, важный день в нашей мировоззренческой войне за украинский мир и против «русского мира» - вступает в силу Закон Украины «Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимов».

Закон определяет годовой срок для центральной и местной власти с целью очищения публичного пространства Украины от символики российской имперской политики и запрещает ее пропаганду.

Закон обязывает органы местного самоуправления в течение 27 июля 2023 - 27 января 2024 принять решение о демонтаже памятников и памятных знаков и переименовании топонимов в пределах населенных пунктов, связанных с пропагандой российской имперской политики.

Если в этот период решения не будут приняты, то полномочия по их реализации в период с 27 января 2024 года по 27 апреля 2024 года получат председатели ОТГ, городские головы или лица, осуществляющие их полномочия.

А в случае их бездействия на период с 27 апреля 2024 года по 27 июля 2024 года право принимать вышеприведенные решения будут иметь главы областных администраций.

Убежден, что возлюбленная мне Полтава наконец-то очистит свой город от «беснующегося, пьяного, сгнившего от сифилиса…чудеса Петра Первого» по определению Льва Толстого.

Решение о переименовании населенных пунктов согласно Конституции принимает Верховная Рада. Поэтому местные власти должны подать свои предложения, а Верховная Рада рассмотреть и принять решение в период 27 июля 2023 – 27 января 2024 гг.

Если памятный знак имеет статус памятки местного значения, то решение о его демонтаже принимает Министерство культуры в течение месяца со дня получения представления, если памятка национального значения, то соответственно - Кабинет Министров в течение года.

Есть требования и к владельцам знаков для товаров и услуг, содержащих символику российской имперской политики – они должны привести свои торговые знаки в соответствие с предписаниями Закона в течение 27 июля – 27 октября 2023 года. Приготовиться фанатам «имперских», «царских», «губернских»… названий!

Обратите внимание на особенности и исключения, определенные в Законе:

- если запрещенная символика содержит только один элемент, а не весь памятник или памятный знак, то устраняется только этот элемент.

Для примера – советский символ на «Родине-матери»;

- Запрет не распространяется на национальный музейный, архивный и библиотечный фонды; награды, полученные до вступления в силу этого закона; надгробные постройки и территории мест захоронений; частные коллекции…;

- не подпадают под запрет памятные знаки, связанные с сопротивлением и изгнанием нацистов из Украины.

Следует также знать, что не подпадают под запрет и ограничение настоящего Закона ПОСТАНОВИНИ, которые, несмотря на то, что занимали руководящие должности в российских государственных образованиях от Московского царства до современной РФ или способствовали ее политике, в то же время ЗАЩИЩАЛИ политические, экономические, культурные ПРАВА УКРАИНСКОГО НА УКРАИНСКАЯ национальная государственность, НАУКА, КУЛЬТУРА. (это исключение не распространяется на работников советских органов госбезопасности).

Например, Павел Тычина, который не только оставил после себя ряд украинских поэтических шедевров, но и отрекся от должности Председателя Верховного Совета УССР в знак несогласия с утверждением закона о двуязычии украинского народа.

Поэтому с завтрашнего дня требуем от местных и центральных властей неукоснительного соблюдения требований и предписаний Закона Украины «Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимов».