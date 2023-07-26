Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе объяснил, что депутат не может просто так уехать отдыхать за границу во время войны, потому что у него есть ответственность перед народом.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

«Когда говорят, что вот набрали (ред. – депутатов), слушайте, а откуда они, они свалились с неба или что? Нет. Поэтому давайте говорить действительно так, как есть. Я смотрю на то, что сегодня происходит, какое состояние у этих депутатов, у меня волосы встают дыбом. Так не может быть, когда в стране идет война, когда в стране количество бедных выросло до 25% с 5%, а эти люди тратят деньги так, будто они живут в последний день», - комментирует Георгий Биркадзе.

По мнению эксперта, каждая страна заслуживает таких депутатов, которых она избрала. А суть в том, объясняет он, что сегодня и во власти, и в парламенте, хоть и не все, но очень много людей, работающих только на пользу себе. По словам эксперта, каждый депутат должен быть каждый день на своем рабочем месте и работать только в интересах людей, чего сегодня не происходит.

На вопрос, должен ли был Юрий Юрьевич Аристов уехать отдохнуть, он отвечает, что должен был, но не тогда, когда он депутат. Как рассуждает эксперт, если у человека есть белый билет, он может выезжать за границу, потому что у этого человека нет ответственности, он не может воевать, в таком случае проблем и вопросов не возникает, но это не касается депутатов.

«Когда ты депутат, ты не принадлежишь уже сам себе, ты принадлежишь людям, поэтому, будь добр, работай в интересах нашей страны, нашего народа», - подчеркивает Георгий Биркадзе.

Как сообщала Politeka, Биркадзе объяснил, что не могут местные бюджеты спокойно заниматься капитальным строительством во время войны.

Также Politeka писала о том, что Гладких оценил работу международных организаций в Украине во время войны.