Политический аналитик Андрей Вигиринский прокомментировал визит лукашенка в рф и его разговор с путиным о желании вагнеровцев дойти до Варшавы.

Об этом он рассказал на канале «PolitБюро».

«Визиты александра григорьевича служат по большему счету одним из элементов информационной войны или информационного противостояния, как он уже высказывается, союзного государства, то есть союзного государства республики беларусь и российской федерации, все, они уже неразделимы, неотъемлемы, ни о какой самостоятельной внешней политики республики беларусь речь не идет. Это с одной стороны, а с другой – блока либеральных стран, стран Европейского Союзу, если говорить о военном противостоянии, то это стран, которые являются членами Североатлантического Альянса», - объясняет Андрей Вигиринский.

Как он отмечает, все время появляются сообщения или вбросы на тему возможного захода на территорию Украины отдельных контингентов представителей стран НАТО. Кроме того, добавляет эксперт, было сообщение от Резникова о том, что необходимо изменить Конституцию Украины в части, которая касается размещения отдельных военных контингентов других стран без разрешения Верховного Совета.

«В ответ на эти заявления, которые являются весьма провокационными по отношению к российской федерации и ее политики, которая не предполагает возможности участия Украины в Североатлантическом Альянсе и все-таки относит ее к сфере безопасности российской федерации путин, с лукашенко провернули сценку на двоих, провели встречу, пообнимались с детьми, пофотографировались с людьми, порассказывали о том, что карантина нет», - рассказывает Андрей Вигиринский.

В ответ на это все, объясняет гость программы, лукашенко заявил, что у него тоже есть определенный контингент на территории, который он сдерживает от каких-то действий в отношении других стран, от действий под другим флагом, под провокационными какими-то легендами на территорию Польши. Хотя, рассуждает он, это скорее преувеличение, потому что все же чвк «вагнер» в руках россии, а не беларуси.

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