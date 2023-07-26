Расчеты за прошедшую неделю свидетельствуют о многочисленных случаях выбросов вредных веществ в атмосферу, загрязнение водных источников и лесные пожары, оказывающие катастрофическое влияние на экосистемы региона.

Не только люди становятся жертвами этой агрессии, но множество животных и растений становятся уязвимыми, сообщает Госэкоинспекция Украины.

Ранее сообщалось, что министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец объяснил, что 1 день большой войны = 102 млн евро или 4 млрд гривен ущерба окружающей среде.

"И это без учета экоцида России на Каховской ГЭС. Сегодня - 500 дней полномасштабного вторжения России в Украину. Каждый день мы теряем людей, ресурсы, природные богатства", - говорит министр экологии Руслан Стрелец.

"Каждый день инспекторы Государственной экологической инспекции Украины фиксируют разрушение окружающей среды от боевых действий. Цифры ужасают. Сегодня есть уже около 51 млрд евро или 2 трлн гривен экологического ущерба. Это означает, что каждый день войны стоит россии минимум 102 млн евро или 4 млрд гривен экологических убытков. Всему есть своя цена", - уверяет министр экологии.

Также Руслан Стрелец сообщил, что рассчеты до сих пор продолжаются и россия заплатит за каждый день этой войны.

"За каждое сожженное дерево. Каждый оскверненный клочок украинской земли. Для этого мы объединяемся со всем цивилизованным миром и работаем над признанием экоцида в международном законодательстве", - убежден Руслан Стрелец.