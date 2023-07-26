Политический аналитик Валентин Гладких прокомментировал информацию о том, что белорусский Красный Крест подтвердил свое участие в вывозе украинских детей с оккупированных территорий в беларусь.

Об этом он рассказал по каналу «PolitБюро».

«Я надеюсь, что это будет иметь такие же последствия, какие это имело и для путина, то есть Международный уголовный суд выдаст ордер на арест и этих персонажей. Но в этом контексте может быть сложнее, потому что Международный комитет Красного Креста – это якобы такая серьезная авторитетная организация, которая якобы занимается решением гуманитарных проблем. Поэтому как-то нехорошо будет выглядеть, если вдруг окажется, что, по сути, эта организация является соучастником преступления – похищение украинских детей», - считает Валентин Гладких.

По его мнению, эта организация приложит гораздо больше усилий для того, чтобы отмазаться, чем она приложила усилий для того, чтобы попасть в места содержания россиянами украинских военнопленных. Хотелось бы, констатирует эксперт, чтобы они с такой доблестью приобщались к выполнению своих непосредственных функций, с которыми тратят усилия для того, чтобы фактически потакать тем преступлениям, которые совершают россияне.

«То есть там, где они могут, там они раздувают щеки и делают вид, что они очень важные, авторитетные и могут себе позволить красивые позы занимать, произносить пафосные речи, а там, где им говорят «до свидания», они тихонько собирают чемоданы, тупо сваливают и делают вид, что их туда не пустили.

По мнению гостя программы, это все как в анекдоте: парень что-то ищет у фонаря, полисмену говорит, что потерял у подъезда 100 долларов, но ищет здесь, потому что там темно, а у фонаря светло. По его словам, этот анекдот – стратегия работы не только Международного комитета Красного Креста, но и многих других международных организаций. То есть, объясняет аналитик, они работают только там, где их пускают и есть возможности, а вот попасть в оккупированные территории, где россияне и совершают свои военные преступления, они не пытаются.

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