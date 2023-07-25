Ударный БПЛА STING A украинской разработки и производства, способный нести около 3 кг взрывчатки, вскоре отправится на южное направление для прохождения испытаний в боевых условиях.

Об этом в Facebook сообщил Юрий Голик.

Комплекс STING A из двух беспилотников недавно прошел очередные полевые испытания. Это доработанная версия, учитывающая результаты предварительных тестирований. Их разработку и производство Юрий Голик запустил совместно с бывшим теннисистом, а ныне военнослужащим Сергеем Стаховским. "Наши прототипы уже имеют боевое крещение и опыт раздачи билетов на концерт в кобзон на юге", - добавил Голик.

Особенностью этих дронов является то, что многие комплектующие в их составе разработаны и производятся в Украине. В частности система управления разработана в Запорожье.

Это позволяет в несколько раз удешевить стоимость их производства по сравнению с зарубежными аналогами.

"Продолжаем. Перешли "от ненависти к насилию", - пишет Голик о боевом этапе испытаний.





