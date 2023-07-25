Западные партнеры выдвигают Вооруженным силам Украины, порой, довольно циничные требования касательно контрнаступательной операции, при этом сами продолжают закулисные переговоры с Россией.

Об этом в комментарии заявил народный депутат от фракции «Батькивщина» Михаил Цимбалюк, пишет сайт Правовой контроль.

По его словам, отсутствие явного успеха в контрнаступлении ВСУ объясняется завышенными ожиданиями общества, высокой публичностью в военных процессах, а также усилением обороны армии РФ.

«Мы видим, насколько серьезной стала их оборона, укрепленные участки, несколько рубежей обороны, они глубже закопались в землю, забетонировались и заминировали, даже там, где мы этого не ожидали», - пояснил он.

Вместе с тем, указал нардеп, наличие сильного противника в лице армии РФ в определенной степени сказывается на морально-психологическом климате украинских военных.

«Наших военных обижают те эксперты, которые говорят, что там (в армии РФ. - прим. автора) воюют одни чмобики, что они без сил, без средств, что они в панике, что у них низкий морально-психологический климат. Отчасти это так, но мы должны осознавать, что мы воюем с серьезным противником, - акцентировал внимание он. - То есть, мы столкнулись с очень серьезно подготовленными силами, которые не так легко выкурить из нашей территории».

Народный депутат также указал, что отсутствие достаточного количества оружия со стороны Запада также влияет на контрнаступление ВСУ. Тем не менее, подчеркнул Цымбалюк, Украине нужно понять, что война в Украине ослабила Североатлантический альянс.

«Альянс осознал то, что у него есть недостатки, и сейчас они будут усиливать свою оборону», - отметил он.

При этом собеседник считает циничными их требования ускорить контрнаступление.

«Цинична сама война. Но когда международные партнеры, а я не перестаю повторять, что мы благодарны за их поддержку, они тратят на войну в Украине деньги и боеприпасы, и амуницию, но украинцы тратят человеческую жизнь. Самый большой ресурс. И из-за этого партнеры должны с этим считаться. Единственное: большинство из наших партнеров или подавляющее большинство последних лет 50 воевали только на картах и компьютерных тренажерах. А украинцы сегодня воюют в реальном бою, и у нас проходит испытание боеприпасов, в том числе наших партнеров. Здесь не всегда я разделяю их позицию, когда они критикуют», - добавил он.

И все это, обратил внимание парламентарий, происходит на фоне кулуарных переговоров между Западом и Россией.

«Мне кажется, что они не останавливали такие переговоры. Они всегда велись. Это не на официальном уровне, но мы знаем, как они могут влиять через негосударственные общественные учреждения, которые финансируются властями государств наших партнеров. Поэтому попытки такие есть. Мы видим, что переговоры ведутся неправительственными и религиозными организациями. Но если они перейдут на уровень межгосударственных переговоров, то это, конечно, будет очень аморально по отношению к украинскому государству», - сказал он.

Другими словами, пояснил Цымбалюк, у западных партнеров Украины наступает определенная усталость от Украины, что по сути является естественным.

«Я не думаю, что наши партнеры посмеют вести серьезную игру за спиной Украины. Но я и не исключаю, что будет побуждение садиться за стол переговоров», - подытожил он.