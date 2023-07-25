Аналитик Владимир Стус заявил, что сегодня у нас уже родилась украинская политическая нация, которая хочет улучшить свой уровень жизни и обеспечить права граждан.

Об этом он рассказал на канале «PolitБюро».

Как отмечает гость программы, уже давно идут разговоры о том, когда будет гражданское общество, когда будет демократия в Украине, ведь люди устали от олигархической власти не намного меньше, чем от российской агрессии. Это, констатирует он, был чуть ли не основной вопрос до войны, но сейчас уже можно утверждать, что гражданское общество в Украине прошло стадию латентного зарождения снизу и вышло в публичную плоскость дальнейшего развития.

«По сути, можно говорить, что украинская политическая нация уже родилась, причем она родилась у нас на глазах. Да, смута закончилась. Мы сейчас наблюдаем даже не первые шаги, до шагов еще далеко, ребенок только родился. Мы наблюдаем первые простейшие осознанные движения новорожденной политической нации», - объясняет Владимир Стус.

По его словам, об этом говорит статистика, в частности, опрос, который провела не -то частная фирма, не какая-то олигархическая структура, а Институт социологии Академии Наук Украины. Как рассказывает аналитик, 79,5% граждан идентифицируют себя прежде всего как граждане Украины, на втором месте с результатами 7,4% - местная идентификация, то есть те, кто идентифицируют себя как жителей своих сел, районов и городов. На третьем месте с результатом 3,1%, продолжает он, у нас граждане всего мира, а уже на четвертом с результатом 2,9% идентификация по национальному признаку.

«То есть в Украине проявляется подавляющее доминирование гражданской идентификации. Украинская политическая нация уже сформировалась. И это нация швейцарского типа. Нас объединяет не язык, не религия, не история, нас объединяет стремление повысить уровень жизни и стремление обеспечить права граждан», - заключает Владимир Стус.

Как сообщала Politeka, Решмедилова заявила, что сегодня Украина должна искать свое место в тех областях, о которых говорит весь мир, а это технологии и искусственный интеллект.

Также Politeka писала о том, что делегация украинского гражданского общества с Олесем Донием приняла участие в конференции в США.