Заместитель председателя Комитета Совета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, народный депутат Юрий Аристов был замечен в 5-звездном отеле Waldorf Astoria Maldives на Мальдивах.

Об этом говорится в расследовании "Следствие.Инфо".

Waldorf Astoria Maldives – 5-звездочный курорт, расположенный "среди белых песков и кристально голубых вод" на самом большом острове Мальдив. Курорт насчитывает 119 вилл для "уникального и незабываемого отдыха".

Чтобы проверить полученную информацию, журналисты «Слідства.Інфо» позвонили по номеру мальдивской гостиницы, указанной на его сайте.

Работники курорта подтвердили, что Юрий Аристов действительно был их гостем, но уже выселился. Диалог с ресепшненом отеля приводим ниже:

Ж.: По нашей информации, Юрий Аристов зарегистрировался в вашем отеле. Может быть, он был вашим гостем на прошлой неделе?

WA: Сейчас он не в отеле.

Ж.: Может быть, вы можете проверить, что он уехал из гостиницы?

WA: Да, они уехали.

Издание не знает, в какие виллы отдыхал Аристов, однако стоимость проживания варьируется от 100 тыс. грн до 323 тыс. грн за ночь.

7 июля Аристов публиковал снимки из Вильнюса, куда, вероятно, ездил с дипломатической миссией.

Издание проанализировало декларацию нардепа за 2020 год. Доход семьи составил чуть больше 9 млн. грн. У жены парламентария – Porsche Macan R4 II 2019 года, а сам Аристов арендовал Range Rover 2019 года.

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