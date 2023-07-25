Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе объяснил, что не могут местные бюджеты спокойно заниматься капитальным строительством во время войны, когда прежде всего нужно обеспечить нужды военных.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

«В 2021 году на капитальное строительство потратили 113 миллиардов гривен, это то, что отчислили от НДФЛ, налога на доходы физических лиц. В этом году запланировано на капитальное строительство потратить 112 миллиардов гривен. То есть, мы понимаем, что в декабре, когда у нас была полномасштабная война, местное самоуправление уже строило план на 2023 год», - рассказывает Георгий Биркадзе.

Как он отмечает, конечно, не все строили и так планировали, не у всех были возможности, но есть 113 миллиардов в 2021 году и 112 миллиардов в 2023 году – цифры почти не изменились. То есть констатирует он, что войны не было, и что война длится уже год, а средства на строительство выделяют те же.

«У меня вопрос: а куда вы спешите? Я думаю, что сегодня нам нужно строить экономику, нам нужно строить нашу страну. А некоторые руководители в местном самоуправлении считают, что у них 4-5 лет, они могут курить бамбук, война где-то далеко, давайте строить и воровать деньги. Не для этого вас туда выбирали люди», – объясняет Георгий Биркадзе.

По мнению эксперта, обязательно нужно, чтобы люди в местном самоуправлении поняли, что прежде всего нужно закрыть все вопросы с военными, в частности, с обеспечением, со строительством для них квартир, реабилитационных центров, а потом уже заниматься запуском экономики, или же заниматься этими двумя процессами одновременно.

Как сообщала Politeka, Решмедилова заявила, что сегодня Украина должна искать свое место в тех областях, о которых говорит весь мир, а это технологии и искусственный интеллект.

Также Politeka писала о том, что Биркадзе прокомментировал отставку министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко.