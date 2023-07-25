Об этом он рассказал в программе «Регионы в огне» с Алексеем Буряченко.

«Если мы возьмем украинские общины, местное самоуправление и их взаимодействие с международными партнерами до полномасштабного вторжения, оно было на среднем или даже низком уровне объективно. Кстати, это касалось не только общин, если взять, например, даже деятельность парламентариев, мы также уже сейчас понимаем, что тогда мы на международной арене с точки зрения адвокации украинского интереса не дорабатывали. Полномасштабное вторжение все изменило, мы зашли в новую фазу», – рассказывает Виталий Безгин.

По его мнению, здесь сыграли несколько факторов, первый из которых – это практика и сама молодость украинского местного самоуправления. А второй важный момент, отмечает политик, это то, что Украина – член ЕС, а значит, конечно, европейские государства, их общины, территории взаимодействуют с аналогичными территориями в пределах одного общего крупного проекта, где нет границ и действуют общие фонды, это гораздо проще. Когда страна не член ЕС, констатирует гость программы, она все равно где-то на обочине, ей труднее это делать, к тому же, с украинской стороны не было такого запроса взаимодействия.

Сейчас, констатирует депутат, мы понимаем, что Польша сейчас – это партнер №1. Как он объясняет, это очевидно и географически, и с точки зрения помощи, и с точки зрения адвокации украинского интереса – все это не может приводить к пренебрежению потребностью увеличения взаимной интеграции. Следовательно, подчеркивает политик, международный Форум, который пройдет в Люблине 31 июля, чрезвычайно важен для нас.

«Для меня это очень важно, что это форум именно горизонтального сотрудничества, что это не форум большой межгосударственной дипломатии, где есть много бюрократии, где, пока придешь к решению вопроса, уже устанешь и не захочешь к нему идти. А здесь напрямую может возникнуть синергия, этим такие мероприятия и чрезвычайно важны», - объясняет Алексей Буряченко.

Как сообщала Politeka, Спивак объяснил, что сегодня всем главным политическим игрокам нужно зерновое соглашение, поэтому его восстановление не заставит себя ждать.

Также Politeka писала о том, что Шейтельман сообщил, что гендиректор Rheinmetall не повелся на угрозы путина и все равно собирается построить в Украине свой завод.