На прошлой неделе, с 14 по 20 июля 2023 г. территориальными и межрегиональными территориальными органами Государственной экологической инспекции Украины проведено 98 мероприятий контроля в сфере охраны окружающей природной среды, рационального использования, воспроизводства и охраны природных ресурсов, составлено 184 протокола об административных правонарушениях.

Об этом говорится в сообщении Госэкоинспекции.

Общая сумма наложенных штрафных санкций составляет 73 тысячи гривен.

В Государственный бюджет взыскано 59 тыс. гривен. За нарушение требований природоохранного законодательства рассчитаны убытки на сумму 43 млн 332 тыс. гривен. Общая сумма предъявленных претензий и исков составляет 10 млн. 297 тыс. гривен. Взысканы убытки в добровольном и принудительном порядке на сумму 1 млн 501 тыс. гривен.

Инспекцией в Закарпатской области произведен расчет убытков и предъявлена ​​претензия ГП «Клинический санаторий «Карпаты»» на сумму 7 млн ​​426 тыс. 489 грн. за незаконную рубку деревьев на территории ЮЗФ, парка-памятника садово-паркового искусства «Парк санатория «Карпаты». Материалы направлены в Мукачевское РУП ГУНП в Закарпатской области. Проведен расчет убытков и предъявлена ​​претензия Буштинскому поселковому совету на сумму 1 млн 324 тыс. 806 грн. за незаконную рубку деревьев на территории ПЗФ, парка-памятника садово-паркового искусства «Парк культуры и отдыха (Буштыно)». Материалы направлены в Тячевское РУП ГУНП в Закарпатской области. Проведен расчет ущерба на сумму 27 млн ​​952 тыс. 736 грн. за незаконную рубку 232 деревьев разных пород на территории ПЗФ РЛП «Притисянский», находящегося в ведении Великодобронского сельского совета (ТГ).

Инспекцией Приднепровского округа произведен расчет убытков на сумму 1 млн 480 тыс. 122 грн. за незаконный отлов, гражданами, водных биоресурсов в акватории реки Березовка возле с. Новогригоровка Первая на территории Долинского городского совета Кропивницкого района. Материалы с признаками уголовного правонарушения направлены в ОП №1 (г. Долинская) Кропивницкого РУП ГУНП в Кировоградской области. Проведен расчет ущерба на сумму 1 млн 511 тыс. 487 грн. за незаконный отлов водных биоресурсов, неустановленными лицами, в акватории Каменского водохранилища г. Днепр в нижнем бьефе плотины Кременчугской ГЭС. Материалы с признаками уголовного правонарушения направлены в ОП №1 (г. Светловодск) Александрийского РПП ГУНП в Кировоградской области. Проведен расчет ущерба на сумму 2 млн 15 тыс. 535 грн. за масштабное незаконное уничтожение деревьев, неустановленными лицами, более дорогим сообщением с. Большая Андрусовка – с. Григоровка Великоандрусовской ТГ Александрийского района. Уничтожение деревьев произведено в пределах территории природно-заповедного фонда – хозяйственной зоны регионального ландшафтного парка «Светловодский». Материалы с признаками уголовного правонарушения направлены в ОП №1 (г. Светловодск) Александрийского РПП ГУНП в Кировоградской области.

Инспекцией в Харьковской области произведен расчет убытков и предъявлена ​​претензия ВККУ Люботинского городского совета на сумму 632 тыс. 98 грн. за самовольное использование недрами (подземными водами) при отсутствии специального разрешения на использование недрами (подземными водами).