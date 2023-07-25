В ответ на заявление главы Евросовета Шарля Мишеля о готовности Азербайджана открыть дополнительный маршрут в Карабах, представители пророссийского движения «Фронт безопасности и развития Арцаха», возглавляемого фигурантом из «Миротворца» Рубеном Варданяном, перекрыли дорогу в главный город анклава Ханкенди бетонными блоками. Сепаратисты утверждали, что здесь царит «голод и гуманитарная катастрофа». Но эти заявления опроверг нардеп ВРУ Владимир Крейденко. Он с легкостью заказал мясо, рыбу, творог и десерты в Ханкенди.

Об этом пишет политолог Светлана Кушнир на Цензоре.

Таким образом, Путин стремится заморозить армяно-азербайджанский конфликт по сценарию Донбасса, Южной Осетии и Приднестровья и сохранить военное присутствие на Южном Кавказе и в Восточной Европе.

Медиаторы в переговорном процессе между Арменией и Азербайджаном ЕС и США выступают за мирное соглашение на Южном Кавказе, ведь это лишит Путина позиций на этой территории и будет способствовать окончательной переориентации Еревана на Запад.

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил о намерении Баку наладить через азербайджанский г. Агдам поставки гумдопомощи армянскому анклаву Карабаху.

После восстановления азербайджанского суверенитета над Карабахом 2 года назад связь армянского анклава с Арменией осуществляется по Лачинской дороге, контролируемой российским военным контингентом. Эта магистраль ведет к админцентру анклава – г. Ханкенди (на армянском Степанакерте).

В ответ на заявление Мишеля о готовности Азербайджана открыть дополнительный маршрут, представители пророссийского движения «Фронт безопасности и развития Арцаха» 18 июля перекрыли дорогу через Агдам в Ханкенди бетонными блоками. И утверждают, что в анклаве царит «голод и гуманитарная катастрофа». Хотя заявления о «голоде» в анклаве опровергло расследование нардепа Владимира Крейденко. Он с легкостью заказывал для корпоративов мясо, рыбу, сыр, десерты в г. Ханкенди.

Упомянутый "Фронт безопасности и развития Арцаха" создал эмиссар Путина Рубен Варданян. Он внесен в украинскую базу соучастников российской агрессии – «Миротворца» по инициативе СБУ.

По трехстороннему заявлению глав РФ, Азербайджана и Армении в мае 2020 года, если в мае 2025-го ни одна из сторон не потребует выведения войск РФ из Карабаха, то срок их пребывания продлится еще на 5 лет.

В отличие от Москвы, ЕС заинтересован в мире на Кавказе. Поскольку через региональные транспортные маршруты, особенно Зангезурский коридор, Евросоюз получит прямой транзит в Китай в обход РФ. Это также позволит Азербайджану стать энергетическим партнером ЕС и компенсировать Европе потерю российского ископаемого топлива.