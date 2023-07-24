В этом году рф импортировала из Китая беспилотников на сумму, которая в 30 раз превышает аналогичные поставки в Украину.

Об этом пишет в расследовании политический аналитический портал Politico.



Журналисты провели расследование на основе таможенных данных, где отмечено, что такая поставка китайских технологий России свидетельствует о попытке Запада сдержать военную машину Путина, поскольку продажа технологий двойного назначения предоставляет Западу возможность не столкнуться с имеющим значительную экономическую мощность Пекином.

Китайский экспорт керамики в РФ, которая используется в бронежилетах, увеличился на 69% и составляет более 225 миллионов долларов.

Ведущая аналитичка Института китайских исследований Меркатора Хелена Легарда отмечает, что Китай фактически поддерживает Россию в ее войне, несмотря на свои заявления о нейтральности. Она также указывает, что если Китай перейдет красную линию и начнет поставлять России оружие или военную технику, Европейский союз может ввести санкции, но реакция на поставки товаров двойного значения вряд ли будет.

В расследовании Politico отмечено, что среди китайских компаний, поставлявших оборудование России, была компания Shanghai H Win, однако администрация не дала объяснений, как это произошло. Исследователи обнаружили, что российская фирма "Сильва", зарегистрированная в Сибири, закупала сотни тысяч бронежилетов и касок у Shanghai H Win. Кроме того, компания "Рика" также участвовала в закупках тепловизоров на 11 миллионов долларов.

Также другие российские компании, такие как "Легитетелеком" из Москвы и "Позитрон" из Ростова, осуществляли закупки в Китае на значительные суммы для получения различных товаров, включая дроны.

Среди товаров, которые Китай поставлял в РФ, были бронежилеты, каски, тепловизоры и дроны.

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