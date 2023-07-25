Политолог Александра Решмедилова заявила, что сегодня Украина должна искать свое место в тех областях, о которых говорит весь мир, а это технологии и искусственный интеллект.

Об этом она рассказала в программе «Личность с Сергеем Дойко».

По словам гостьи программы, сегодня у нас возникает вопрос, где найти дополнительное ускорение для государства и как нам экономически усилиться. По ее мнению, фактически нам нужно искать все равно отрасли с добавленной стоимостью, чтобы мы создавали уникальный, технологичный продукт. В частности, отмечает эксперт, сейчас весь мир говорит о технологиях, искусственном интеллекте, передовых наработках, но где мы в этом звене, где наше место?

«У нас действительно есть серьезный потенциал, у нас очень крутые ученые, но их перехватывают еще щенками и вывозят заграницу. Есть какая-то непонятная пропасть между украинской наукой и государством. Вроде бы и одно, и другое существуют, но как-то они встретиться не могут в одном пространстве», - объясняет Александра Решмедилова.

На самом деле, утверждает она, все должно быть настроено на то, чтобы все было уникальным, все патенты, все разработки, чтобы они тут же внедрялись и все работало. В частности, эксперт вспоминает айтишников, которых мы готовим здесь, в Украине, но которые потом разлетаются по всему миру.

«Мне кажется, что государству, как и многим украинцам, нужно более реалистично, более трезво, может даже где-то иронично относиться к жизни. Мир очень любит злые шутки делать, нужно чем-то отвечать, нужно быть готовыми ко всему. И государство должно так же быть подготовленным. У нее уже должен быть проработан ответ. Когда случается беда, мы хотим знать, что государство знает, как ее преодолеть», - утверждает Александра Решмедилова.

Как сообщала Politeka, Кушнир объяснила, что своим выходом из зернового соглашения россия пытается все больше подставлять Украину перед международными партнерами.

Также Politeka писала о том, что Дымшиц рассказал, как россия украла у Украины коллекцию авангардиста Богомазова.