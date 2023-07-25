Политтехнолог Михаил Шейтельман сообщил, что гендиректор Rheinmetall не повелся на угрозы путина и все равно собирается построить в Украине свой завод, еще и защитит его своей ПВО.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Еще одна красная линия – это западные корпорации вступили в войну против россии. Это первый подобный случай. Rheinmetall обещал в течении 10 недель открыть на Западе Украины завод по производству танков, позже выяснилось, что это скорее всего будет завод по ремонту танков. И россияне заявили, что завод Rheinmetall будет военной целью и они будут его всячески уничтожать», - рассказывает Михаил Шейтельман.

Тем не менее, констатирует эксперт, немецкий концерн заявил, что сможет защитить свой завод в Украине с помощью систем противовоздушной обороны собственного производства. По случаю он напоминает, что россияне говорили своим предприятиям, что, дескать, вы сами себя защищайте, сами себе покупайте средства ПВО, потому что мы вас защитить не в состоянии, россия слишком большая.

«А у нас ровно наоборот. Rheinmetall, иностранный инвестор, который открывает завод на территории Украины, объявил, что он сам построит систему ПВО собственного производства и сам будет отбиваться от российских ракет. Красавцы, правда? Об этом заявил генеральный директор концерна Армин Паппергер в интервью изданию Bild. Таким образом он отреагировал на слова представительницы россии марии захаровой», - сообщает Михаил Шейтельман.

Как он подчеркивает, Rheinmetall – первая западная корпорация, которая взялась сама воевать на стороне Украины. То есть, объясняет эксперт, речь идет не просто о том, чтобы поставить вооружение на своем производстве, а о том, что они тоже поддерживают Украину своей противовоздушной обороной. Надеемся, добавляет политтехнолог, что после войны у нас будет больше заводов Rheinmetall.

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