Политтехнолог Михаил Шейтельман объяснил, что россияне не просто так уничтожают наш урожай, их цель – занять наше место на рынках даже ценой более дорогих ракет.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Битва за Одессу в воздухе и на море. россияне ночь за ночью, а теперь еще и день за днем обстреливают одесский порт, город, уничтожают инфраструктурные объекты, пытаются убить как можно больше людей, пытаются на нести как можно больший ущерб сельскохозяйственной инфраструктуре Юга страны, уничтожают урожай», - подчеркивает Михаил Шейтельман.

В частности, отмечает он, не так давно россияне попали в ангар, где было 100 тонн гороха и 20 тонн ячменя. Как объясняет эксперт, 100 тонн зеленого гороха – это примерно 300 тысяч долларов, а 20 тонн ячменя – это примерно 30 тысяч долларом. То есть, констатирует он, российская ракеты «Калибр» стоимостью 6,5 миллионов долларов уничтожила урожая на 330 тысяч. Поэтому, добавляет политтехнолог, возникает вопрос, зачем все это.

«Украина назвала рэкетом то, что россия сейчас творит в Одессе. Действительно, это похоже на абсолютно экономическую операцию, экономическую войну. россия пытается уничтожить нашу инфраструктуру, наше сельское хозяйство, занять эти нише в мире», - подчеркивает Михаил Шейтельман.

По его словам, то, что ракета стоимостью 6,5 миллионов долларов уничтожает урожай на 330 тысяч на самом деле просто выгодно том случае, когда за ракету платят одни, это простые люди, которые платят налоги, а выгоду получают другие, подсанкционные олигархи, которые торгуют российским зерном, удобрениями, им выгодно выбить Украину с мирового рынка.

Как сообщала Politeka, Шейтельман рассказал, сколько каждая российская семья должна заплатить Украине за войну уже сегодня.

Также Politeka писала о том, что Биркадзе рассказал, могут ли быть гарантии безопасности кораблей в Черном море без рф.