Политический и общественный деятель Дмитрий Спивак объяснил, что сегодня всем главным политическим игрокам нужна зерновая сделка, поэтому ее возобновление не заставит себя жждать.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Этот коридор, через который шло украинское зерно на экспорт, сегодня прерван. Также в США говорят, что экспорт украинского зерна затруднится, и это правда. Но я оптимист в этом плане. С одной стороны, путину удается этот шантаж, а Эрдоган сказал, что сделка вошла в историю, но это не сделка вошла в историю, это временный перерыв, чтобы договориться», - рассказывает Дмитрий Спивак.

Как объясняет эксперт, зерновая сделка – это не только и не столько про украинский экспорт зерна, это также и про российский экспорт того же продовольствия, калийный удобрений, это разговоры о российском аммиаке, который необходим на западном рынке. Он подчеркивает, что все политические игроки сегодня заинтересованы и в украинском зерне, и в российских удобрениях.

«Например, Китай. Из 30 миллионов тонн украинского зерна 8 миллионов шло на Китай. Четвертую часть украинского экспорта зерна составляют китайские покупатели. Лишившись сейчас этой истории, они не довольны. Значит, Китай заинтересован в возобновлении сделки? Да. Значит, Китай будет влиять на путина, чтобы он вернулся в сделку? Да», - объясняет Дмитрий Спивак.

Также, продолжает он, ООН нужно накормить этим зерном африканские страны, чтобы миллионы людей не голодали, а потому Гутерриш будет настаивать на возвращении рф в зерновую сделку. В то же время, констатирует эксперт, у россии есть свои хотелки и требования, Гутерриш уже говорит о том, что надо пойти на уступки, только чтобы возобновить зерновой коридор.

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