Об этом он рассказал на своем канале.
«Этот коридор, через который шло украинское зерно на экспорт, сегодня прерван. Также в США говорят, что экспорт украинского зерна затруднится, и это правда. Но я оптимист в этом плане. С одной стороны, путину удается этот шантаж, а Эрдоган сказал, что сделка вошла в историю, но это не сделка вошла в историю, это временный перерыв, чтобы договориться», - рассказывает Дмитрий Спивак.
Как объясняет эксперт, зерновая сделка – это не только и не столько про украинский экспорт зерна, это также и про российский экспорт того же продовольствия, калийный удобрений, это разговоры о российском аммиаке, который необходим на западном рынке. Он подчеркивает, что все политические игроки сегодня заинтересованы и в украинском зерне, и в российских удобрениях.
«Например, Китай. Из 30 миллионов тонн украинского зерна 8 миллионов шло на Китай. Четвертую часть украинского экспорта зерна составляют китайские покупатели. Лишившись сейчас этой истории, они не довольны. Значит, Китай заинтересован в возобновлении сделки? Да. Значит, Китай будет влиять на путина, чтобы он вернулся в сделку? Да», - объясняет Дмитрий Спивак.
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Также, продолжает он, ООН нужно накормить этим зерном африканские страны, чтобы миллионы людей не голодали, а потому Гутерриш будет настаивать на возвращении рф в зерновую сделку. В то же время, констатирует эксперт, у россии есть свои хотелки и требования, Гутерриш уже говорит о том, что надо пойти на уступки, только чтобы возобновить зерновой коридор.
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