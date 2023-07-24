Политический и общественный деятель Дмитрий Спивак объяснил, что арест гиркина – это больше простого ареста, это о сдвиге баланса сил в башнях кремля.

Об этом он рассказал на своем канале.

Как отмечает эксперт, арест гиркина получился внезапный, его взяли на квартире, никуда не бежал, потому что не знал, что арестуют, потому что чувствовал себя в безнаказанности и полной защищенности, даже критикуя руководство российской армии и путина, потому что его прикрывали, он является человеком, вхожим в структуры ФСБ.

«Арест гиркина – это больше, чем арест некого гиркина, который критикует шойгу или даже путина. Этот арест больше, чем арест некого одного из бывших военачальников, который участвовал в первые дни войны россии в Украине еще в первую стадию, в 2014 года. Нет, этот арест о другом. Этот арест о том, что башни кремля зашевелились в очередной раз, это трехголовое драконье существо», - рассуждает Дмитрий Спивак.

По его словам, происходят смены акцентов. Как подчеркивает эксперт, после неудавшегося путча пригожина баланс сил в кремлевских башнях начинает сдвигаться. И сейчас, рассказывает он, путин начинает избирательную кампанию внутри рф, а другие башни кремля, которые хотели бы уговорить путина пойти на пенсию, пока не ставят нового смотрящего, молодого, с которым можно начинать диалог с Западом, который не имеет ордера на арест, который может поехать на БРИКС.

«Короче говоря, пока не пошла эта история, пригожина отправили в беларусь к лукашенко, непонятно, кто за тем присматривает, то ли он должен присматривать, то ли за ним. А арест гиркина – это сигнал определенным силам ФСБ, которые, судя по всему, сегодня ослабевают. А за законом физики, если где-то убывает, значит, где-то прибывает. ФБС была многолетней опорой, стеной путина, значит, или он начинает вычищать ФСБ от некоторых персонажей, или сама структура начинает немножко быть пониже уровнем. Значит, кто-то выходит вверх, может быть, Совет национальной безопасности, может быть, армия, может быть, Росгвардия. Посмотрим», - заключает Дмитрий Спивак.

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