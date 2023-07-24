Об этом он рассказал на своем канале.
Как отмечает эксперт, арест гиркина получился внезапный, его взяли на квартире, никуда не бежал, потому что не знал, что арестуют, потому что чувствовал себя в безнаказанности и полной защищенности, даже критикуя руководство российской армии и путина, потому что его прикрывали, он является человеком, вхожим в структуры ФСБ.
«Арест гиркина – это больше, чем арест некого гиркина, который критикует шойгу или даже путина. Этот арест больше, чем арест некого одного из бывших военачальников, который участвовал в первые дни войны россии в Украине еще в первую стадию, в 2014 года. Нет, этот арест о другом. Этот арест о том, что башни кремля зашевелились в очередной раз, это трехголовое драконье существо», - рассуждает Дмитрий Спивак.
По его словам, происходят смены акцентов. Как подчеркивает эксперт, после неудавшегося путча пригожина баланс сил в кремлевских башнях начинает сдвигаться. И сейчас, рассказывает он, путин начинает избирательную кампанию внутри рф, а другие башни кремля, которые хотели бы уговорить путина пойти на пенсию, пока не ставят нового смотрящего, молодого, с которым можно начинать диалог с Западом, который не имеет ордера на арест, который может поехать на БРИКС.
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«Короче говоря, пока не пошла эта история, пригожина отправили в беларусь к лукашенко, непонятно, кто за тем присматривает, то ли он должен присматривать, то ли за ним. А арест гиркина – это сигнал определенным силам ФСБ, которые, судя по всему, сегодня ослабевают. А за законом физики, если где-то убывает, значит, где-то прибывает. ФБС была многолетней опорой, стеной путина, значит, или он начинает вычищать ФСБ от некоторых персонажей, или сама структура начинает немножко быть пониже уровнем. Значит, кто-то выходит вверх, может быть, Совет национальной безопасности, может быть, армия, может быть, Росгвардия. Посмотрим», - заключает Дмитрий Спивак.
Как сообщала Politeka, Кушнир объяснила, что своим выходом из зернового соглашения россия пытается все больше подставлять Украину перед международными партнерами.
Также Politeka писала о том, что Шейтельман рассказал, сколько каждая российская семья должна заплатить Украине за войну уже сегодня.