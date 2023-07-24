Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе прокомментировал отставку министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко и рассказал, будет ли это началом больших кадровых ротаций.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

«Во-первых, я считаю, что нам обязательно нужна экономия и рациональная трата денег, потому что сегодня в стране идет война, мы видим, как нашу страну уничтожает путин и его страна-террорист. Во-вторых, а почему только Ткаченко, почему не другие министры, почему не другие председатели?», – рассуждает Георгий Биркадзе.

Как рассказывает эксперт, несколько дней назад он был на встрече, где как строитель предлагал свое проектное решение, там же был и министр Ткаченко, он давал ответы на все поставленные вопросы, очевидно, разбирался в теме. Поэтому, объясняет эксперт, речь идет не столько об оценке работы бывшего министра, сколько о расходах, ведь в стране, в которой идет война, нельзя выделить 33 миллиона на сериал.

«Я считаю, что в стране, в которой идет война, нельзя перекладывать брусчатку за сумасшедшие средства, строить дорожки для велосипедистов, покупать какие-то нарезки для овощей за безумные деньги, барабаны. Я не считаю, что нам нужна сегодня развязка за 2 миллиарда гривен, что сейчас нужно строить дороги на 7 миллиардов гривен. 7 миллиардов только на дороги в Киеве и в Киевской области. Для чего это делать? Нам что, нечего строить?», - спрашивает Георгий Биркадзе.

По его мнению, прежде всего нужно обеспечить наших военных, которые защищают государство на фронте, а также построить несколько мемориалов и кладбищ для погибших в бою. Это, подчеркивает эксперт, должно быть в приоритете, а также реабилитационные центры для потерявших зрение, слух на войне бойцов, тех, кто вернулись с контузией. Эксперт констатирует, что именно на это нужно тратить деньги, на этих людей, которые сегодня строят наше будущее.

Как сообщала Politeka, Золотарев рассказал о переговорах турков и саудитов по поводу войны в Украине.

Также Politeka писала о том, что Биркадзе рассказал, могут ли быть гарантии безопасности кораблей в Черном море без рф.