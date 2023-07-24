В течение 15-21 июля по приглашению Atlantic council проходил визит представителей Форума национальной трансформации Украины в Вашингтон, где они договорились о дальнейшем сотрудничестве с США.

Со стороны Украины в работе конференции в Вашингтоне приняли участие известные политологи, идеологи, общественные активисты, волонтеры, представители ВСУ и народные депутаты, а со стороны Соединенных Штатов Америки модерированием конференции занимались известные дипломаты, среди которых - посол США в Украине в 2003-2006 годах Дэниел Гербст и посол США в Польше в 1997-2000 годах Дэниел Фрид.

Как подчеркнул координатор Национального Форума Михаил Харий, уникальность проекта Трансформации Украины состоит в том, что у них есть реальный план. В частности, идеолог Олесь Доний анонсировал создание новых проектов гражданского общества, а также украинская и американская стороны договорились о дальнейшем сотрудничестве.

Доний – автор концепции «25 ступеней к общественному счастью», которую эксперты оценивают как осовременивание идей Григория Сковороды, а самого Олеся Дония – как современный аналог Григория Сковороды.

Как сообщала Politeka, Кушнир объяснила, что своим выходом из зернового соглашения россия пытается все больше подставлять Украину перед международными партнерами.

Также Politeka писала о том, что Дымшиц рассказал, как россия украла у Украины коллекцию авангардиста Богомазова.