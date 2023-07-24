Об этом на своей странице в Facebook сообщает активистка и бухгалтер Юлия Глушко (Raduga Yulita), выкладывая соответствующие скриншоты.

Как Вы думаете, чем занимается в войну руководитель регионального офиса водных ресурсов в регионах??? Как вариан-через бюджет почистить свой ставок – вариант??”, - написала она у себя в ФБ.

В тендере, который размещен на prozorro, речь идет о выполнении работ по капитальному ремонту объекта «Улучшение санитарного состояния пруда в районе санатория – профилактория «Джерело» и базы отдыха «Уют» на территории Новолатовского сельского совета Широковского района – капитальный ремонт».

Ожидаемая стоимость этих работ – 61 267 384,80 гривен.

Заказчик: региональный офис водных ресурсов Днепропетровской области.







Ранее Юлия Глушко нашла тендер, согласно которому в Новомосковске Днепропетровской области коммунальное предприятие отдало тендер по благоустройству на 2,3 млн грн фирме, в которой работает только три человека + руководитель. Согласно условиям, компания должна разбить газоны и оборудовать их автополивом в срок до 30 июня, за что получит 2 млн 295 тыс. грн.

Как ранее отметил, военный Святослав Дубина, если мы хотим закончить войну в этом году, то нам нужно сделать переоценку того, что для нас действительно важно. Как отметил Святослав Дубина, сейчас нужно не строить стадионы и перекладывать брусчатку, а думать о жизни людей.

Как писала ранее Politeka, у россиян есть изменения в тактике на Бахмутском направлении: украинский снайпер раскрыл, в чью пользу.

Также Politeka сообщала, что веселая осень обеспечена: ВСУ усиливают удары по Крыму, назван новый план разгрома оккупантов.