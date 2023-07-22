В Украине появится завод, который будет заниматься производством танков и БТР.

Его намерен открыть немецкий оружейный концерн Rheinmetall.

По словам генерального директора концерна Армина Паппергера, появление завода ожидается через 12 недель. Паппергер отметил, что в Украине должно работать соответствующее оборонное предприятие, чтобы не зависеть от помощи западных партнеров.

Стоимость завода оценивается в 218 миллионов долларов. Ожидается, что он будет производить около 400 танков в год. Кроме того, там планируется строить и ремонтировать немецкие БТР Fuchs.

В сети возмутились тем, что пока немцы строят танковый завод, мы тратим деньги на сирены.

“Для понимания, завод Rheinmetall будет стоить 218 миллионов долларов. Это 8 млрд. грн. Производство 400 танков в год. И это в то время, когда мы потратим из бюджета почти 13 на никому не нужные сирены!”, - пишут в телеграмм канале батальон “Монако”.

Как ранее отметил, военный Святослав Дубина, если мы хотим закончить войну в этом году, то нам нужно сделать переоценку того, что для нас действительно важно. Как отметил Святослав Дубина, сейчас нужно не строить стадионы и перекладывать брусчатку, а думать о жизни людей.

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