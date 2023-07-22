Как сообщает пресс-служба Госфинмониторинга, по состоянию на 22 июля был проведен ряд успешных мероприятий на международном уровне.
Госфинмониторингом обеспечиваются первентивные меры по разным бизнес-структурам рф. Передано подозрительных финансовых операций в правоохранительные органы на сумму более 127,8 млрд гривен. Произошло исключение возможности Р2Р транзакций для ряда российских банков и платежных систем на криптобирже Binance. Благодаря Госфинмониторингу произошло лишение агрессора статуса наблюдателя в Азиатско-Тихоокеанской группе по борьбе с отмыванием средств APG.
Также рф была ограничена в правах членства в Международной группе по противодействию отмыванию грязных денег (FATF). Члены FATF согласились значительно ограничить ее роль и влияние в этом органе.
MONT GROUP: ПФР рф ограничено в правах членства, в т.ч. лишены права занимать руководящие, консультативные и представительские должности, проводить заседания и участвовать в проектах.
С другими мерами можно ознакомиться в таблице от Госфинмониторинга:
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