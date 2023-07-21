Государственной службой финансового мониторинга Украины как подразделением финансовой разведки Украины в условиях военного времени принимаются усиленные меры практического и организационного характера по предотвращению и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Об этом сообщает пресс-служба Госфинмониторинга.

В течение I полугодия 2023 года от субъектов первичного финансового мониторинга Госфинмониторингом взято на учет 659 541 уведомление о финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу, из них:

- 55 268 сообщений о подозрительных финансовых операциях (деятельность);

- 590 916 сообщений о пороговых операциях;

- 77 сообщений о пороговых и подозрительных операциях (деятельность);

- 13 280 сообщений по запросу об отслеживании финансовых операций.

Аналитические исследования

В I полугодии 2023 года Госфинмониторингом в правоохранительные органы направлено 586 материалов (318 обобщенных материалов и 268 дополнительных обобщенных материалов), в том числе:

- Службы безопасности Украины – 175 материалов (97 обобщенных материалов и 78 дополнительных обобщенных материалов);

- Национальной полиции Украины – 163 материала (124 обобщенных материала и 39 дополнительных обобщенных материалов);

- Национального антикоррупционного бюро Украины – 88 материалов (26 обобщенных материалов и 62 дополнительных обобщенных материала);

- Бюро экономической безопасности Украины – 62 материала (35 обобщенных материалов и 27 дополнительных обобщенных материалов);

- органов прокуратуры – 56 материалов (14 обобщенных материалов и 42 дополнительных обобщенных материала);

- Государственного бюро расследований – 42 материала (22 обобщенных материала и 20 дополнительных обобщенных материалов).

В указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением уголовного правонарушения, составляет 71,4 млрд гривен.

В I полугодии 2023 года сумма остановленных Госфинмониторингом финансовых операций и заблокированных средств составляет в эквиваленте 3,3 млрд. гривен.

Основным направлением деятельности Госфинмониторинга является выявление финансовых операций и лиц связанных с финансированием терроризма/сепаратизма и военной агрессией со стороны РФ и РБ против Украины (в том числе деятельностью диверсионно-разведывательных групп; коллаборационной деятельностью; публичными призывами лиц к изменению или свержению конституции; санкции).

В рамках международного сотрудничества по обмену информацией, а также выявление и остановка/заморозка активов, принадлежащих лицам, совершающим предикатные преступления, организуют, обеспечивают и провоцируют проведение агрессивной войны РФ в отношении Украины, и другим лицам, Госфинмониторингом осуществляется постоянная аналитическая работа, в рамках которой в частности, направлены 5 . Совместные аналитические исследования продолжаются.

Так, в I полугодии 2023 года Госфинмониторингом в правоохранительные органы направлено 143 материала, связанных с финансированием терроризма/сепаратизма и военной агрессией со стороны РФ и РБ против Украины.

Кроме того, представитель Госфинмониторинга принимает участие в составе оперативной группы «Task Force» в направлении выявления, ареста активов, принадлежащих организующим, обеспечивающим и провоцирующим проведение агрессивной войны РФ в отношении Украины, как на территории Украины так и за ее пределами, с целью дальнейшей их передачи в государственный бюджет Украины для восстановления ее разрушенной инфраструктуры.

Так, в I полугодии 2023 года Госфинмониторингом выявлена ​​информация о наличии у субъектов расследования и связанных лиц 15 объектов недвижимости (2 квартир, 1 кондоминиума, 3 вилл, 1 имения и 13 других объектов недвижимости), 163 компаний и 48 счетов. О стоимости отдельных активов, по которым известна соответствующая информация, она составляет эквивалентно около 25 млн долл. США.

Одним из фокусов внимания Госфинмониторинга остаются аналитические расследования фактов отмывания средств, полученных от коррупционных деяний, хищения и присвоения государственных средств и имущества.

Так, в I полугодии 2023 года Госфинмониторингом направлено в правоохранительные органы 108 материалов (35 обобщенных материалов и 73 дополнительных обобщенных материала), связанных с подозрением в коррупционных действиях, в частности:

- Национального антикоррупционного бюро Украины – 88 материалов (26 обобщенных материалов и 62 дополнительных обобщенных материала);

- Службы безопасности Украины – 8 материалов (4 обобщенных материала и 4 дополнительных обобщенных материала);

- Государственного бюро расследований – 8 материалов (4 обобщенных материала и 4 дополнительных обобщенных материала);

- Офиса Генерального прокурора – 2 материала (1 обобщенный материал и 1 дополнительный обобщенный материал);

- Национальной полиции Украины 2 дополнительных обобщенных материала.

В указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением уголовного правонарушения, составляет 9,1 млрд гривен.

Сотрудничество с субъектами финансового мониторинга и общественностью

В рамках сотрудничества с частным сектором Госфинмониторингом продолжается тестирование обмена информацией с субъектами первичного финансового мониторинга средствами Информационно-телекоммуникационной системы «Электронный кабинет системы финансового мониторинга», которая внедряется при поддержке проекта Антикоррупционная Инициатива Европейского Союза.

Так, Госфинмониторингом было возобновлено тестирование обмена информацией с банковскими учреждениями с использованием форматов уведомлений, определенных в постановлении Национального банка от 26.08.2022 № 193.

В то же время, в период военного положения Госфинмониторинг акцентировано обеспечивает сотрудничество с общественностью. Так, 29 марта 2023 состоялось четвертое заседание Общественного совета при Госфинмониторинге.

В ходе заседания представитель Госфинмониторинга проинформировал присутствующих о реализации Службой в 2022 году государственной политики в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в условиях военного положения.

Кроме того, во исполнение части второй статьи 36 Закона Украины от 06.12.2019 г. № 361-ІХ «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» Госфинмониторингу было направлено доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения за 2022 год (далее – Отчет).

В отчете содержится информация о результатах деятельности участников национальной антилегализационной системы за 2022 год, учитывая условия вооруженной агрессии РФ против Украины.

Также, в соответствии со статьей 45 Закона Украины «О государственной службе» и Типового порядка проведения публичного отчета руководителя органа исполнительной власти, утвержденного приказом Национального агентства по вопросам государственной службы 20.12.2016 № 277 и зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины от 11.01.2017 по № 9 введение , в апреле 2023 года Председателем Государственной службы финансового мониторинга Украины представлен публичный отчет за 2022 год.

В сфере методологической работы Госфинмониторинга с 27 по 28 апреля 2023 года была проведена международная конференция, организованная Госфинмониторингом при поддержке проекта «Укрепление готовности системы финансового мониторинга противостоять отмыванию средств и финансированию терроризма», в рамках Программы поддержки Организации по безопасности сотрудничества в Европе и Европейском Союзе. в Украине (EUACI) по теме: «Наднациональная и национальная системы ПВК/ФТ/ФРЗМЗ: вызовы и перспективы».

Указанное мероприятие было посвящено обсуждению особенностей имплементации антилегализационного законодательства с учетом результатов третьего круга Национальной оценки рисков в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, современных вызовов и определению. том числе в условиях военной агрессии РФ против Украины.

В рамках координационной работы, 29 июня 2023 г. в формате видеоконференции состоялось пятнадцатое заседание Совета по предотвращению и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

На заседании Совета были обсуждены результаты участия Госфинмониторинга в международных мероприятиях глобальной системы ПИК/ФТ, а также результаты осуществления субъектами государственного финансового мониторинга надзора за субъектами первичного финансового мониторинга в сфере ПИК/ФТ с учетом риск-ориентированного подхода и сопровождающих его проблем.

Мероприятия международного характера

Госфинмониторинг опубликовал схему рисков, которые несет РФ Глобальной финансовой безопасности и Мировому порядку.

Эта схема демонстрирует характер разрушительного влияния террористической войны, которую ведет РФ против Украины, и показывает место, роль и действия ключевых институций, обеспечивающих глобальную финансовую безопасность и мировой порядок. Ее анализ позволяет провести параллели между нарушениями со стороны РФ Женевских конвенций и других специальных конвенций, находящихся под мандатом Группы по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) и Рекомендаций FATF.

Преступление войны РФ носит разрушительное влияние (красные линии) на Мировой порядок и Глобальную финансовую безопасность, целями существования которых является защита прав человека (в том числе обеспечение финансовой безопасности государств, международных объединений, союзов и человека).

Сотрудничество с Группой по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF)

В течение I полугодия 2023 г. осуществлялся обмен информацией между Госфинмониторингом и FATF относительно ситуации в Украине, связанной с полномасштабным вторжением РФ.

В отчетном периоде Глава Госфинмониторинга неоднократно обращался с официальными письмами к Президенту FATF г-ну Raja Kumar с подробным описанием угроз и рисков, который несет РФ для целостности международной финансовой системы и призывом к соответствующим действиям.

В сотрудничестве с партнерами из государственного и частного сектора Госфинмониторингом подготовлено видеообращение к FATF с описанием террористических рисков, представляемых РФ для международной финансовой системы. Эти видеообращения были размещены на странице Госфинмониторинга в социальной сети Youtube.

В период с 20 по 24 февраля и с 19 по 23 июня 2023 г. Госфинмониторинг, при поддержке проекта Антикоррупционная инициатива ЕС в Украине (EUACI), принял участие в очередных Пленарных заседаниях и заседаниях соответствующих рабочих групп FATF, которые проходили в г. Париж (Французская Республика).

На пленарном заседании, состоявшемся с 20 по 24 февраля, FATF принято Заявление.

Согласно заявлению, FATF глубоко обеспокоена сообщениями о торговле оружием между РФ и странами, в отношении которых СБ ООН применил санкции и происходящие с территории РФ кибератаки.

FATF заявила, что действия РФ неприемлемо нарушают основные принципы FATF, направленные на содействие безопасности, защищенности и целостности глобальной финансовой системы. Такие действия являются грубым нарушением обязательств по международному сотрудничеству и взаимному уважению, на основе которых члены FATF согласились внедрять и поддерживать Стандарты FATF. Поэтому, FATF решила ужесточить санкции в РФ путем остановки ее членства в этой организации. В то же время РФ должна выполнять свои обязательства по имплементации Стандартов FATF.

Следующее пленарное заседание FATF, состоявшееся с 19 по 23 июня 2023 года, продолжило остановку членства РФ в организации.

Согласно официальной информации FATF, по результатам этого Пленарного заседания, агрессивная война РФ против Украины продолжает противоречить принципам FATF по содействию безопасности и целостности мировой финансовой системы и обязательствам по международному сотрудничеству и взаимному уважению, по которым члены FATF согласились внедрять и поддерживать Стандарт.

После заявлений, опубликованных в марте, апреле, июне и октябре 2022 г., FATF повторяет, что все юрисдикции должны быть бдительными по поводу возможных рисков от обхода мер, предпринятых в РФ с целью защиты международной финансовой системы и принимать необходимые меры с целью нивелирования этих рисков.

Работа Госфинмониторинга и партнеров по этому направлению продолжается.

Сотрудничество с Комитетом экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма (MONEYVAL)

Госфинмониторингом осуществлялась проработка проектов Декларации Министров и высокопоставленных делегатов MONEYVAL и Стратегии развития MONEYVAL на период 2023-2027 годов, которые были одобрены на встрече высокого уровня в г. Варшава (Республика Польша) 25 апреля 2023 года.

Указанные документы очерчивают политические и практические видения и роль MONEYVAL в мероприятиях ПИК/ФТ/ФРЗМЗ на ближайшие 5 лет, в рамках которых министры государств-членов и территорий MONEYVAL, ответственные за политику борьбы с отмыванием средств, взяли на себя обязательства улучшить эффективность своих режимов для предотвращения масс по борьбе с борьбой по борьбе с уничтожение.

В Декларации (пункт 3) министры и делегаты высокого уровня государств-членов и территорий MONEYVAL присоединились к решительному осуждению продолжающейся агрессии РФ против Украины и подтвердили их полную поддержку Украины и ее народа.

С этими документами можно ознакомиться на официальном вебсайте MONEYVAL, а с их украиноязычной версией на официальном вебсайте Госфинмониторинга.

В период с 22 по 26 мая 2023 г. представители Украины при координации Госфинмониторинга приняли участие в заседаниях Рабочей группы по оценкам и 65-м Пленарном заседании Комитета экспертов Совета Европы по взаимной оценке мер противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма (MONEYVAL), которое г. Страсбург (Французская Республика).

В ходе пленарного заседания проводились переговоры со странами-членами и наблюдателями MONEYVAL. Международным партнерам была предоставлена ​​информация о работе национальной системы ПИК/ФТ/ФРЗМЗ в условиях агрессивной войны РФ против Украины.

Украиной подтверждено соблюдение всех международных обязательств в сфере финансового мониторинга с учетом объективных обстоятельств функционирования антилегализационной системы.

Также проходила коммуникация с Секретариатом MONEYVAL по рабочим вопросам.

Сотрудничество с Эгмонтской группой подразделений финансовой разведки (ЭГ)

Госфинмониторингом на постоянной основе продолжается сотрудничество с ЭГ в направлении адекватного реагирования на нарушение Устава ЭГ и Принципов информационного обмена между подразделениями финансовых разведок, вызванных террористической войной РФ против Украины.

Обеспечивается конфиденциальная коммуникация с руководством ЭГ, ее секретариатом и подразделениями финансовых разведок-членов ЭГ.

В период с 31 января по 1 февраля 2023 г. представитель Госфинмониторинга принял участие в заседаниях Рабочей группы по вопросам членства, поддержки и соответствия (MSCWG) Эгмонтской группы (г. Дакар, Республика Сенегал).

Также 16 мая 2023 года Госфинмониторинг принял участие в виртуальном заседании MSCWG.

Другие международные активности финансовой разведки

16 января 2023 года на официальном вебсайте Конференции Сторон Конвенции Совета Европы об отмывании, поиске, аресте и конфискации доходов, полученных преступным путем, и о финансировании терроризма (Варшавская Конвенция) обнародовано решение по результатам Пленарного заседания (15 – 17 ноября 2022 года) которому принял онлайн участие представитель Госфинмониторинга.

В соответствии с этим решением РФ, в частности, лишено право голоса по любым вопросам, кроме уставных, выполнять функции докладчика, координатора, руководителя делегации, представляя Конференцию.

Также представители Госфинмониторинга приняли участие:

- в тренинге по вопросу проведения расследований в сфере виртуальных активов в рамках проекта «Инновационные политические решения по уменьшению рисков по отмыванию денег, связанных с виртуальными активами», который состоялся 27-29 марта 2023 в г. Вена (Австрийская Республика);

- в онлайн-семинаре Группы по разработке политики FATF по конфискации, не основанной на обвинительном приговоре суда, состоявшемся 29 марта 2023 года;

- во встречах с выездной миссией Европейской комиссии по общей оценке правовой и институциональной базы и экспертной оценке по борьбе с организованной преступностью в Украине, которые состоялись 18 апреля 2023 года;

- во встрече с представителями Европейской комиссии по анализу эффективности проведения финансовых расследований компетентными органами Украины (21 апреля 2023 г.), в контексте оценки Украины как страны – кандидата на вступление в Европейский Союз;

- в учебном визите в г. Берлин (Федерация Германии) для изучения опыта Германии в проведении секторальной оценки рисков и использования этих достижений во время проведения Национальной оценки рисков в Украине, который состоялся 18-22 апреля 2023 года и был организован Центром демократии и верховенства права (ЦЕДЕМ), в рамках проекта "Инициатива секторальной поддержки гражданского общества Украины";

- в конференции «Обеспечение целостности и устойчивости финансовой системы Украины», состоявшейся 19 июня 2023 г. в Лондоне (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии), где был рассмотрен прогресс, влияние и эффективность усилий, прилагаемых в Украине правительством и гражданским. обществом для построения прочной и надежно защищенной финансовой системы перед лицом финансовых злоупотреблений.