Политтехнолог Михаил Шейтельман сообщил, что по самым скромным подсчетам каждая российская семья сейчас должна заплатить 50-80 тысяч долларов за войну против Украины.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Как рассказывает эксперт, недавно он слушал на одном ютуб-канале двух российских либералом, которые серьезно рассуждали над тем, что вот зачем украинцы взрывают Крымский мост, если понимают, что будет ответный удар, ведь разве стоит кусок бетона смерти мирных жителей.

«Представляете, либеральные россияне считают, что мы остановимся в этой войне, что мы будем сдерживать себя исходя их того, что мы воюем с полными отморозками, нелюдями. А так как мы воюем с нелюдями, мы не должны их беспокоить, не дай Бог дотрагиваться до их мостов. Может, нам еще по их танкам не стрелять, чтобы они в ответ по нам не стреляли? Может быть, так надо? Как там думает российская либеральная общественность по этому поводу?», - спрашивает Михаил Шейтельман.

Тем не менее, подчеркивает он, нету у россии таких ракет, которые были бы сильнее нашей воли победить. Также политтехнолог добавляет, что мы били, бьем и будем бить по россиянам, которые находятся на оккупированных территориях, по всем военным объектам россии и по всем российским военным, которые находятся в самой россии, пока не уничтожим всю российскую армию, пока не победим российскую федерацию и не заставим ее заплатить за все потери.

«Хотя бы деньгами, ну, что поделать, другого с них взять нечего. По моим скромным подсчетам сегодня украинцам и мировому сообществу, тем 54 странам Рамштайн, которые поставляли нам вооружение, участвовали в логистике, гуманитарной помощи, каждая российская семья должна от 50 до 80 тысяч долларов, то есть от 5 до 7 миллионов рублей», - утверждает Михаил Шейтельман.

Как сообщала Politeka, Романчук объяснил, что для развития и трансформации Украины нам нужно верховенство права и реформирование судебной системы.

Также Politeka писала о том, что Свитан рассказал, что сегодня происходит в Бахмуте.