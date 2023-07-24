Политтехнолог Александр Кочетков сообщил, что ракетный террор россии будет продолжаться, ведь она наращивает производство ракет.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Противовоздушная оборона Украины сейчас одна из лучших в мире, здесь можно сравнивать с Соединенными Штатами Америки, можно сравнивать с Израилем. А защищенность Киева чуть ли не самая лучшая в мире именно по количеству современной противоракетной техники, разных комплексов», - сообщил Александр Кочетков.

По словам политтехнолога, если бы такая мощность ПВО, как над Киевом, была бы по всей территории Украины, тогда никакие ракеты врага не попали бы в цель. Как отметил Александр Кочетков, враг действительно наращивает производство собственных ракет, но этот ракетный террор никак не сможет повлиять на ситуацию на фронте.

«И это никак не влияет на решительность и готовность украинцев отстоять свою свободу и разгромить врага», - заявил Александр Кочетков.

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