Политический и экономический обозреватель Светлана Кушнир объяснила, что своим выходом из зернового соглашения россия пытается все больше подставлять Украину перед международными партнерами.

Об этом она рассказала в программе «Пульс недели» с Алексеем Буряченко.

Как сообщает обозреватель, за все это время после февраля 2022 года российская федерация пытается повсюду, где только можно, не только очернить нас, но и вытеснить со всех рынков сбыта. Кстати, отмечает она, Египет и Тунис были до 2017-2018 годов двумя странами, которые больше всего покупали зерновую продукцию в Украине.

«Я даже больше скажу, у них доля импорта зерновых из Украины была примерно 60%, то есть она была критической. И не только Африка, кстати, Средняя Азия и Ближний Восток тоже», – сообщает Алексей Буряченко.

По словам гостьи программы, благодаря зерновому соглашению украинское зерно покрывало 2/3 Всемирной продовольственной программы ООН, оно шло в 45 стран мира, а сейчас из-за россии не придет. Как она подчеркивает, российская федерация пытается своим выходом из зерновой сделки остановить поставки, фактически прекращаются поставки украинского зерна в мир. Следовательно, предупреждает эксперт, Украина как международный партнер не может выполнять свои обязательства перед другими государствами, с которыми договоры подписала ранее.

«Здесь и саммит БРИКС, там будет встреча российской федерации со странами Африки, они будут между собой говорить об этом. Так вот, они будут нас выжимать с любых рынков сбыта аграрной продукции, рассказывая, что мы такие-сякие», - добавила Светлана Кушнир.

Как сообщала Politeka, Романчук заявил, что даже рядом с экономически сильной россией может существовать мощная Украина, если после войны она будет развиваться по правильной стратегии.

Также Politeka писала о том, что Свитан рассказал, что сегодня происходит в Бахмуте.