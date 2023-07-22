Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе сообщил, что корабли готовы отгружать украинское зерно даже без зерновой сделки, им нужны только гарантии безопасности от ООН, Турции или США.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

«Я слышу экспертов, что говорят, вот, не дай Бог, в Черное море зайдет американский корабль, то все начнется Третья мировая. Слушайте, я хочу вам напомнить, как в 2008 году, как россияне бежали из Сакартвело, когда в Черное море зашел НАТОвский корабль, он очень испугал россиян», - отмечает Георгий Биркадзе.

Как напоминает эксперт, у Украины нет никаких договоренностей с россиянами, мы их имеем с ООН, Турцией, лидером в мире являются США, именно они должны обеспечить безопасность от подрывов кораблей со стороны россиян. К тому же, добавляет он, многие мощные компании, имеющие много кораблей, тоже поддержали эту идею, им уже выделили 547 миллионов страхования и они заявили, что готовы возить наше зерно при наличии гарантий.

«Поэтому, пожалуйста, Турция и ООН, обеспечьте наш коридор, чтобы мы смогли возить зерно, и мы сможем без россиян это делать», - утверждает Георгий Биркадзе.

К тому же, добавляет эксперт, в таком случае мы сможем не только зерно отгружать, но и руду, другие товары. По его мнению, Турция вполне могла бы отправить свой флот, почему бы нет, россияне на это ничем не смогут ответить, как и не ответили на сбивание двух своих самолетов Су.

Как сообщала Politeka, Биркадзе рассказал, что Турция больше всего заинтересована в украинском зерне, поэтому пауза в зерновом соглашении только для того, чтобы зарабатывать больше.

Также Politeka писала, что Романчук рассказал, как создать качественное высшее образование в Украине.