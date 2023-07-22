Политолог Андрей Золотарев прокомментировал информацию Financial Times о том, что Турция и Саудовская Аравия ведут секретные переговоры по поводу возвращения украинских детей.

Об этом он рассказал на канале «PolitБюро».

«Любые переговоры, даже со злейшим врагом, рано или поздно находятся в точке соприкосновения, где осуществляется контакт. Это как раз такое репутационно токсичное для россии дело. Какими бы гуманитарными соображениями они не оправдывались, мир это видит как похищение с точки зрения права. И вспомним историю с ордером от Международного суда. Да, можно смеяться, что этот суд не работает, но это тема долгоиграющая», - рассуждает Андрей Золотарев.

Поэтому, утверждает гость программы, как раз здесь точки соприкосновения найдутся. Тем более, добавляет он, украинские дети уже возвращаются, так или иначе, коммуникация идет по этом поводу. Да, возможно, рассуждает эксперт, какая-то часть и не вернется в силу разных обстоятельств, но большую часть Украина вернет.

По мнению политолога, этот турецко-саудовский формат – точка входа. Тем более, констатирует он, в истории с зерновой сделкой Эрдоган наглядно показал, что торговаться он умеет, что он способен находить форматы, которые даже в условиях войны способны удовлетворить обе стороны.

«Да, эта зерновая сделка ушла достойно, но такие посредники могут найтись, и турецко-саудовские посредники могут оказаться как раз точкой входа. Понятно, что скорее всего какая-то коммуникация уже идет, это тайная, закулисная дипломатия, возможно, не официальными лицами, но это то, что предваряет, как правило», - заключает Андрей Золотарев.

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