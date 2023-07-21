Современный реабилитационный центр для военных и гражданских граждан, пострадавших в результате российской агрессии, потерявших конечности и нуждающиеся в реабилитации, планируют создать по инициативе Благотворительного фонда BGV, под патронатом Президента Эстонии (2016-2021) Керсти Кальюланд, Министерства иностранных дел Эстонии.

Об этом сообщил народный депутат Украины, глава группы по межпарламентским связям с Эстонской Республикой Арсений Пушкаренко.

«С начала полномасштабного вторжения Эстония оказывает огромную поддержку Украине, в том числе помогает с реабилитацией военных. К сожалению, в результате ежедневно увеличивается количество людей, которые теряют конечности и нуждаются в протезировании. Сейчас ведутся переговоры с Эстонией о создании реабилитационного центра для украинцев. В нем наши Герои смогут получить современные протезы и пройти соответствующую медицинскую реабилитацию», – отметил Арсений Пушкаренко.

В то же время, пока идет подготовка к реализации этого проекта в Житомирской области, наши защитники имеют возможность лечиться в Эстонии. В этом году правительство Эстонской Республики выделило 3 млн евро на реабилитацию украинских военных. Шесть защитников уже получили современное протезирование и прошли реабилитацию.

Все расходы по их лечению взяла на себя Эстония, а логистические — Фонд BGV. В рамках программы потерявшим конечности бойцам устанавливают современные бионические протезы. В общей сложности планируется, что в течение этого года 20 украинских военных получат такое протезирование и реабилитацию от Эстонии.





Как проходит реабилитация украинских военнослужащих на базе одной из таллинских больниц, Арсений Пушкаренко лично ознакомился во время своей официальной командировки в Эстонскую Республику.





«После установления протеза бойцов ждет двухнедельный курс реабилитации, с пациентами ежедневно занимаются физиотерапевты и психологи. Невозможно переоценить значимость этого проекта. Для наших Героев это шанс возвратиться к полноценной жизни! И даже больше — боец, с которым имел возможность пообщаться, рассказал, что уже не может дождаться, чтобы снова стать на защиту Родины в рядах Вооруженных Сил Украины», — подчеркнул Арсений Пушкаренко.