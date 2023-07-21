Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook. Далее приводим слова автора без комментариев. Также отметим, что мнение эксперта может не совпадать с позицией редакции.

"Любите Украину, как солнце, любите,

как ветер, и травы, и воды...

В час счастливый и в радости мгновение,

Любите в час непогоды".

В контексте подготовки к своим просветительским лекциям в одном из вузов страны, решил пересказать Вам интересную и обучающую историю с запретом и цензурированием знаменитого стихотворения Владимира Сосюры «Любите Украину».

Это стихотворение Владимир Сосюра написал в 1944 году по возвращении в освобожденный от нацистов Киев. После публикации в «Литературной Украине» произведение становится популярным не только в Украине, но и во всем СССР, потому что перевод на русский делают известные поэты Александр Прокофьев и Николай Ушаков.

Однако после ознакомления с «Любите Украину» одним из руководителей тогдашней Коммунистической партии, организатором Голодомора и репрессий в Украине Лазарем Кагановичем в газете «Правда» появляется его статья «Против идеологических извращений в литературе». В ней, в частности, говорилось о том, что «... в...Не такую ​​Украину воспевает в своем стихотворении В.Сосюра...Воспевает какую-то извечную Украину.Вне времени, вне эпохи, без сталинских пятилеток, без колхозного строя. …»

Этого же 2 июля 1951 года все республиканские газеты перепечатывают статью Кагановича против стихотворения Владимира Сосюры «Любите Украину». Свою преданность генеральной линии партии демонстрирует и руководство Сиплки писателей Украины, которое под бдительным оком ЦК КП(б)В несколько дней обсуждает это националистическое и антипартийное произведение. Дальше больше – осуждение трудовыми коллективами и изъятие из библиотек!

Не спас Владимира Сосюру от травли и тот факт, что он отредактировал исходный текст нескольких «неопределенных строк» ​​стиха.

Так было:

«Без нее – ничто мы, как прах и дым,

Развеян в поле ветрами»,

Стало:

«Между братских народов, как садом обильным,

сияет она над веками».

Лишь после XX съезда Компартии в 1956 году, осудившего культ Сталина, постепенно реабилитировали и Владимира Сосюру с его стихотворением «Любите Украину». После решений этого съезда из сталинских лагерей вернулась и его жена Марина Гавриловна, которую в 1949 году арестовали и выслали в Казахстан за якобы разглашение государственной тайны.

Помним нашу историю!